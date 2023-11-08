Как уволенной маме получить пособие по беременности и родам

Закон защищает трудовые права женщин в период беременности или декретного отпуска, однако есть ситуации, когда увольнение возможно. Например, ликвидация организации, прекращение деятельности ИП, нотариуса, адвоката или иного физлица, у которого трудоустроена женщина. Увольнение по собственному желанию или другим причинам не дает права на получение пособий.

! Важно: выплата от СФР назначается, если центр занятости признал женщину безработной в течение 12 месяцев со дня ее увольнения.

На какую поддержку можно рассчитывать?

Пособие по беременности и родам: выплачивается в период за 70 дней до родов и за 70 дней после. При осложненных родах или многоплодной беременности сроки увеличиваются.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.

Куда обращаться?

Заявление на выплату пособия можно подать в клиентскую службу Соцфонда, МФЦ либо через портал Госуслуг.

Размер пособий

Пособие по беременности и родам.

859,08 ₽* в месяц или 4010 ₽ за весь период (без учета районного коэффициента).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.

Уволена в период беременности или декретного отпуска — 8591,47 ₽* в месяц (без учета районного коэффициента).

Уволена в период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 года — 40% от среднего заработка за последние 12 месяцев.

*Размеры пособий ежегодно индексируются.

! Важно: заявление нужно подать в срок не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Подробная информация на портале СФР.