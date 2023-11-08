Как уволенной маме получить пособие по беременности и родам
Если беременная женщина потеряла работу, то в некоторых случаях ей полагаются выплаты от Социального фонда России (СФР).
Если беременная женщина потеряла работу, то в некоторых случаях ей полагаются выплаты от Социального фонда России (СФР).
Закон защищает трудовые права женщин в период беременности или декретного отпуска, однако есть ситуации, когда увольнение возможно. Например, ликвидация организации, прекращение деятельности ИП, нотариуса, адвоката или иного физлица, у которого трудоустроена женщина. Увольнение по собственному желанию или другим причинам не дает права на получение пособий.
! Важно: выплата от СФР назначается, если центр занятости признал женщину безработной в течение 12 месяцев со дня ее увольнения.
Заявление на выплату пособия можно подать в клиентскую службу Соцфонда, МФЦ либо через портал Госуслуг.
Пособие по беременности и родам.
859,08 ₽* в месяц или 4010 ₽ за весь период (без учета районного коэффициента).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.
*Размеры пособий ежегодно индексируются.
! Важно: заявление нужно подать в срок не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.
Подробная информация на портале СФР.