Как устроить ужин с бездомным котом с помощью приложения: видео
В Китае стало популярным приложение Hello Street Cat. В нем можно оплатить ужин уличному коту и в режиме реального времени посмотреть на то, как он ест.
В Китае стало популярным приложение Hello Street Cat. В нем можно оплатить ужин уличному коту и в режиме реального времени посмотреть на то, как он ест.
Местоположение не имеет значения: корм находится во множестве будок, расставленных по городу. «Задонатить» его можно любому пушистику, но главным любимчиком публики стал Мистер Фреш — рыжий кот, предпочитающий исключительно свежий корм.