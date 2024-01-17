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16:23 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Как устроить ужин с бездомным котом с помощью приложения: видео

В Китае стало популярным приложение Hello Street Cat. В нем можно оплатить ужин уличному коту и в режиме реального времени посмотреть на то, как он ест.

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Местоположение не имеет значения: корм находится во множестве будок, расставленных по городу. «Задонатить» его можно любому пушистику, но главным любимчиком публики стал Мистер Фреш — рыжий кот, предпочитающий исключительно свежий корм.

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