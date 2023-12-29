Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
10:41 (мск), источник: Аргументы и факты

Как усилить хвойный запах елки?

Эксперт раскрыл некоторые тонкости ароматерапии.

Наверх
Источник: Freepik

Весьма типичная проблема: многие сознательно идут на трудности и расходы, предпочитая живую елку искусственной, именно из-за нескольких дней приятного хвойного аромата, который должен воцариться в доме. А водрузив елку, вдруг констатируют печальный факт: не пахнет! Даже в комнате, где елка стоит. Между тем добиться нужного эффекта не так сложно.

Отвечает агроном Василий Яковлев:

— Интенсивность запаха прежде всего зависит от выбора собственно елки. Отбирая дерево, следите, чтобы хвоя была интенсивного цвета, ветки были упруги и равномерно опушены. У ствола должна быть здоровая, без механических и иных повреждений кора, и очень желательно наличие смолы. Последняя — индикатор именно силы аромата.

Устанавливать елку лучше всего в ведро с субстратом. Смеси придумывают разные. На мой взгляд, лучше применить чистый крупный песок или смесь его с опилками и сухим торфом.

Если елка здорова и установлена так, как описано, то запах хвои будет ровным и интенсивным в течение 5−9 дней практически по всему помещению — не только там, где установлено дерево. Поддерживать аромат (или усиливать) элементарно — раз в сутки несильно увлажняете субстрат (переувлажнение может привести к подгниванию, и в итоге вы получите совсем не тот запах, который хотите) и опрыскиваете елку из пульверизатора водой чуть ниже комнатной температуры. Опрыскивание будет еще более эффективным, если вы добавите в воду несколько кусочков коры со ствола с капельками смолы. Некоторые применяют для этого пихтовое масло, но естественная смола самой елки несоизмеримо лучше в данном контексте.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как полиция Украины уклоняется от мобилизации?
Хватит и капли. Ученые открыли тайну приготовления особенно вкусного кофе
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь