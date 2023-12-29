Как усилить хвойный запах елки?

Весьма типичная проблема: многие сознательно идут на трудности и расходы, предпочитая живую елку искусственной, именно из-за нескольких дней приятного хвойного аромата, который должен воцариться в доме. А водрузив елку, вдруг констатируют печальный факт: не пахнет! Даже в комнате, где елка стоит. Между тем добиться нужного эффекта не так сложно.

Если елка здорова и установлена так, как описано, то запах хвои будет ровным и интенсивным в течение 5−9 дней практически по всему помещению — не только там, где установлено дерево. Поддерживать аромат (или усиливать) элементарно — раз в сутки несильно увлажняете субстрат (переувлажнение может привести к подгниванию, и в итоге вы получите совсем не тот запах, который хотите) и опрыскиваете елку из пульверизатора водой чуть ниже комнатной температуры. Опрыскивание будет еще более эффективным, если вы добавите в воду несколько кусочков коры со ствола с капельками смолы. Некоторые применяют для этого пихтовое масло, но естественная смола самой елки несоизмеримо лучше в данном контексте.