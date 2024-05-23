Как унять шумящего соседа?

Отвечает юрист по гражданским делам Алла Георгиева:
— Шум, неважно какой (ссоры, ремонтные работы, крик детей, лай собаки), следует зафиксировать и собрать доказательства превышения допустимых децибелов. Ими могут быть обращения в полицию, акты УК о факте нарушения, заключения и замеры шума, аудио или видео. Если речь о ремонте, пригодятся фото стройматериалов рядом с квартирой. В суд лучше пригласить свидетелей и приложить переписку в чате дома. Суд рассмотрит такое дело в течение 2 месяцев. Размер компенсации может быть от 5 тыс. рублей.
Компенсацию морального вреда в суде можно получить и от соседа-курильщика. Дым сигарет и пепел в местах общего пользования — нарушение ваших прав. Даже курение на балконе, если дым несёт в другие квартиры, тоже нарушение. Доказательства те же. Если получится убедить суд в том, что у вас из-за соседского курения, скажем, обострилась астма, есть шанс получить компенсацию в большом размере.