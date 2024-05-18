Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как уменьшить вред для глаз при работе за компьютером

Наша жизнь становится все более цифровой. Между тем, чрезмерная нагрузка на глаза при работе за компьютером может привести к негативным последствиям. Что нужно делать, чтобы не испортить зрение, рассказала врач-офтальмолог «Еврооптика на Кутузовском» Инга Жарнакова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, проводя время за компьютером, мы становимся уязвимыми к воздействию искусственного синего света. «А ведь именно синий цвет спектральной части искусственного света, излучаемого мониторами, оказывает самое вредное воздействие на глаза», — отмечает офтальмолог.

Избыточное воздействие синего света приводит к повреждению фоторецепторов сетчатки и, как следствие, к ухудшению зрения.

Помимо этого, возникает синдром усталости глаз от бликов монитора. Все это приводит не только к зрительной усталости, но и провоцирует процесс ухудшения зрения, предупреждает врач.

Есть несколько правил, регулярное соблюдение которых позволит смягчить зрительную нагрузку.  

1. Режим 20/20 — 20 минут работаем (с компьютером, телефоном, планшетом), 20 секунд смотрим вдаль (лучше всего в окно на зеленые деревья). «Зеленый цвет действует успокаивающе на зрительные анализаторы и на нервную систему в целом», — пояснила врач. 

2. При работе в помещении — пользоваться увлажняющими каплями для глаз.   

3. Делать минутные гимнастики для глаз:

  •  часто поморгать; 
  • несколько раз перевести глаза с близкого предмета на дальний с фиксированием взгляда по несколько секунд; 
  • несколько раз сделать движения глазами, как бы вычерчивая цифру 8;
  • просто закрыть глаза и расслабиться на минуту.  

Существуют также линзы со специальными покрытиями, которые блокируют потенциально вредный синий свет и гарантируют защиту от ультрафиолетового излучения. Очки с такими линзами рекомендуется носить и людям с хорошим зрением.

Чем раньше вы начнете заботиться о своих глазах, тем дольше сохраните их здоровье.

Инга Жарнакова
офтальмолог