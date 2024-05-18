Как уменьшить вред для глаз при работе за компьютером

По ее словам, проводя время за компьютером, мы становимся уязвимыми к воздействию искусственного синего света. «А ведь именно синий цвет спектральной части искусственного света, излучаемого мониторами, оказывает самое вредное воздействие на глаза», — отмечает офтальмолог.
Избыточное воздействие синего света приводит к повреждению фоторецепторов сетчатки и, как следствие, к ухудшению зрения.
Помимо этого, возникает синдром усталости глаз от бликов монитора. Все это приводит не только к зрительной усталости, но и провоцирует процесс ухудшения зрения, предупреждает врач.
Есть несколько правил, регулярное соблюдение которых позволит смягчить зрительную нагрузку.
1. Режим 20/20 — 20 минут работаем (с компьютером, телефоном, планшетом), 20 секунд смотрим вдаль (лучше всего в окно на зеленые деревья). «Зеленый цвет действует успокаивающе на зрительные анализаторы и на нервную систему в целом», — пояснила врач.
2. При работе в помещении — пользоваться увлажняющими каплями для глаз.
3. Делать минутные гимнастики для глаз:
- часто поморгать;
- несколько раз перевести глаза с близкого предмета на дальний с фиксированием взгляда по несколько секунд;
- несколько раз сделать движения глазами, как бы вычерчивая цифру 8;
- просто закрыть глаза и расслабиться на минуту.
Существуют также линзы со специальными покрытиями, которые блокируют потенциально вредный синий свет и гарантируют защиту от ультрафиолетового излучения. Очки с такими линзами рекомендуется носить и людям с хорошим зрением.
Чем раньше вы начнете заботиться о своих глазах, тем дольше сохраните их здоровье.