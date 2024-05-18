Как уменьшить вред для глаз при работе за компьютером

Наша жизнь становится все более цифровой. Между тем, чрезмерная нагрузка на глаза при работе за компьютером может привести к негативным последствиям. Что нужно делать, чтобы не испортить зрение, рассказала врач-офтальмолог «Еврооптика на Кутузовском» Инга Жарнакова.