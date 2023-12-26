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15:55 (мск), источник: Аргументы и факты

Как температурный режим приема пищи влияет на здоровье?

Температура пищи может влияет на самочувствие человека и обострять некоторые заболевания.

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Источник: Freepik

Температура принимаемой пищи не только влияет на ее пищевую ценность, но и на здоровье человека. Употребление слишком горячей еды может вызвать ожоги рта и горла, а также оказать негативное влияние на здоровье как зубной эмали, так и десен.

Гастроэнтерологи предупреждают, что слишком высокая температура блюд неблагоприятно влияет на слизистую пищевода. Данные исследования подтвердили, что прием напитков с температурой более 60 градусов чаще чем два раза в день повышает вдвое риск развития онкологии пищевода.

В то же время употребление слишком холодных продуктов может стимулировать активные сокращения мышц желудочно-кишечного тракта. Кроме того холодная еда заставляет пищеварительную систему работать усерднее, чтобы расщеплять и поглощать питательные вещества.

Ученые выяснили, что обработка пищи с помощью нагревания помогает заранее выработаться полезным химическим веществам. К тому же, горячая еда поглощается медленнее, что также полезно для организма.

Какая температура считается оптимальной?

В соответствии с рекомендациями специалистов, оптимальными являются следующие температуры для блюд:

  • супы — минимум 75 градусов.
  • горячие вторые блюда — минимум 63 градуса.
  • блюда, подаваемые холодными — 4 градуса.

При этом для зубной эмали лучшей является нейтральная температура — 35−38 градусов, а температура пищи при наличии проблемам желудочно-кишечного тракта не должна превышать 55 градусов.

Почему горячая еда вкуснее?

Горячая еда всегда вкуснее потому, что вкусовой рецептор TRPM5 посылает в мозг более мощный сигнал. Этот рецептор также отвечает за восприятие горького и сладкого вкуса.

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