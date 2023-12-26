Как температурный режим приема пищи влияет на здоровье?
Температура пищи может влияет на самочувствие человека и обострять некоторые заболевания.
Температура пищи может влияет на самочувствие человека и обострять некоторые заболевания.
Температура принимаемой пищи не только влияет на ее пищевую ценность, но и на здоровье человека. Употребление слишком горячей еды может вызвать ожоги рта и горла, а также оказать негативное влияние на здоровье как зубной эмали, так и десен.
Гастроэнтерологи предупреждают, что слишком высокая температура блюд неблагоприятно влияет на слизистую пищевода. Данные исследования подтвердили, что прием напитков с температурой более 60 градусов чаще чем два раза в день повышает вдвое риск развития онкологии пищевода.
В то же время употребление слишком холодных продуктов может стимулировать активные сокращения мышц желудочно-кишечного тракта. Кроме того холодная еда заставляет пищеварительную систему работать усерднее, чтобы расщеплять и поглощать питательные вещества.
Ученые выяснили, что обработка пищи с помощью нагревания помогает заранее выработаться полезным химическим веществам. К тому же, горячая еда поглощается медленнее, что также полезно для организма.
В соответствии с рекомендациями специалистов, оптимальными являются следующие температуры для блюд:
При этом для зубной эмали лучшей является нейтральная температура — 35−38 градусов, а температура пищи при наличии проблемам желудочно-кишечного тракта не должна превышать 55 градусов.
Горячая еда всегда вкуснее потому, что вкусовой рецептор TRPM5 посылает в мозг более мощный сигнал. Этот рецептор также отвечает за восприятие горького и сладкого вкуса.