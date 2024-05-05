Как справиться с хандрой после зимы и вернуть организму силы

Авитаминоз — миф?
— Екатерина Викторовна, весна и авитаминоз для многих волгоградцев являются словами-синонимами. Они правы?
— Нет. О настоящем авитаминозе можно говорить, только если вы встречаете весну на Северном полюсе и при этом всю зиму питались исключительно сухим пайком и не видели солнца. Авитаминоз — это тяжелое патологическое состояние, связанное с острой нехваткой в организме витаминов. Весенний авитаминоз у здорового жителя современного мегаполиса — это миф. Состояние же, связанное с недостаточным поступлением в организм витаминов и микроэлементов, называется гиповитаминозом.
— Но откуда гиповитаминоз? Сегодня же нет острой проблемы с овощами и фруктами — они в продаже круглый год.
— Фрукты и овощи, которые сохранились до весны, уже практически не содержат витаминов. К тому же многие витамины легко разрушаются под действием света, кислорода (при хранении на свежем воздухе), при контакте с металлами. Второй важный момент: многие из нас к весне накапливают усталость, а усталость и стрессы повышают расход витаминов в нашем организме. И еще одна причина витаминной недостаточности — диеты, особенно монодиеты. Отсюда и гиповитаминоз.
Страдают все органы
— Как определить, что у тебя не хватает витаминов и микроэлементов?
— О том, что витаминов не хватает, могут свидетельствовать изменения в организме. Человек становится сонливым, вялым или, наоборот, агрессивным, раздражается. Тускнеют и секутся волосы, слоятся и ломаются ногти, становится бледной и сухой кожа. Губы быстро пересыхают и трескаются, на них возможно появление герпеса. Человек начинает часто болеть простудами и ОРВИ, у него обостряются его хронические заболевания. Но для того чтобы точно узнать, хватает ли витаминов, нужно сделать развернутый анализ крови.
— Недостаток каких именно витаминов наш организм переживает тяжелее всего?
— Прежде всего — витамина С, он нужен для того, чтобы сосудистые стенки были плотными, эластичными. При его дефиците начинается кровоточивость, в том числе и десен. Еще один витамин, с дефицитом которого мы часто сталкиваемся, — это В1. Все витамины группы В влияют на обменные процессы в организме, но при дефиците витамина В1 развиваются нарушения со стороны нервной системы. Это полинейропатия с поражением нервов нижних конечностей. Боли в мышцах ног, мышечная слабость, а при тяжелых формах — вплоть до парезов и параличей нижних конечностей — это результат как раз недостатка витамина В1.
— А витамин D, ему вообще приписывают много полезных свойств — это правда?
— Да, этот витамин наш организм вырабатывает самостоятельно под действием солнца. Уже доказана устойчивая связь: астма, рак молочных желез, когнитивные нарушения, депрессии, проблемы с памятью, патологии зубов, паркинсонизм, инфаркты, инсульты никогда не излечатся, если будет сохраняться дефицит витамина D.
Витаминный конфликт не страшен
— Лучше восполнять дефицит витаминов продуктами питания или препаратами?
— Доказано, что лучше усваиваются витамины из натуральных продуктов. Однако компенсировать все наши потребности в витаминах только за счет продуктов питания достаточно трудно даже летом. Например, чтобы восполнить суточную потребность в витаминах и микроэлементах, нужно каждый день съедать не менее 1,5−2 кг плодов, ягод и овощей. Это почти нереально, поэтому периодически необходимо включать в свой рацион поливитаминные препараты. Если, конечно, на них не возникает аллергических реакций.
— Есть мнение, что витамины нельзя принимать в составе комплексов, потому что существует так называемый витаминный конфликт…
— Раздельный прием витаминов — маркетинговая история. Ведь с пищей нам поступают разные витамины, минералы и микроэлементы. Все они вместе растворяются в кишечнике и все вместе всасываются. Однако иногда действительно имеет смысл их разделять, чтобы получать более равномерное поступление. И еще один важный момент: витамины не нужно пить постоянно. Оптимальный курс для здорового человека составляет 2−6 недель. После этого перерыв 45−60 дней.
Вкусно и полезно
— Давайте вернемся к продуктам питания. Весна — повод поменять свой рацион?
— Если хотите заботиться о своем здоровье, то — да. Ежедневное питание должно быть сбалансированным, но весной — особенно. В рацион должны входить растительные масла, рыбий жир, сметана, мясо, печень, куриные яйца, шпинат, морковь, орехи, молоко, цитрусовые, болгарский перец и другие свежие овощи, капуста разных видов, сыр, бобовые, зеленый чай, отруби, цельнозерновой хлеб, дрожжевые продукты и пивные дрожжи, репчатый лук, бананы, авокадо.
— Но не факт, что польза от овощей и фруктов будет. Известно же, что витамины разрушаются при обработке…
— Поэтому их надо есть либо сырыми, либо учиться правильно готовить. Существуют специальные способы. Например, забрасывать овощи в кипящую воду и варить их под крышкой, чтобы избежать избыточного парообразования — это в какой‑то степени снижает потерю витаминов. Следуйте этим и другим правилам, и гиповитаминоз вам будет не страшен.
Как сохранить витамины?
• Хранить продукты в прохладном темном месте.
• Не держать овощи, фрукты и зелень длительное время в воде.
• Нельзя заранее нарезать продукты и делать из мяса фарш.
• Старайтесь не готовить в микроволновке, там разрушаются все полезные вещества, максимальное количество таких веществ сохраняется при использовании духовки.
• При приготовлении на пару тоже сохраняется больше витаминов, чем при отваривании.
• Размораживать мясо следует в холодильнике или при комнатной температуре, размораживание в воде не рекомендуется.
• Квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры должны храниться погруженными в рассол; приготовленное блюдо не стоит долго хранить, иначе еда теряет все полезные свойства.
• При приготовлении не переваривайте пищу.