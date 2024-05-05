Как справиться с хандрой после зимы и вернуть организму силы

— Прежде всего — витамина С, он нужен для того, чтобы сосудистые стенки были плотными, эластичными. При его дефиците начинается кровоточивость, в том числе и десен. Еще один витамин, с дефицитом которого мы часто сталкиваемся, — это В1. Все витамины группы В влияют на обменные процессы в организме, но при дефиците витамина В1 развиваются нарушения со стороны нервной системы. Это полинейропатия с поражением нервов нижних конечностей. Боли в мышцах ног, мышечная слабость, а при тяжелых формах — вплоть до парезов и параличей нижних конечностей — это результат как раз недостатка витамина В1.