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Как спастись от жары, если в доме нет кондиционера

Как комфортно пережить жару без кондиционера, рассказала основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Источник: AP 2023

«Наш организм — это система, которая хорошо умеет адаптироваться к различным условиям. Потение позволяет охлаждать внешний покров тела, чтобы сбалансировать температуру внутри и, таким образом, выравнять гомеостаз в организме», — объясняет эксперт.

Пот почти на 100% состоит из воды, и, вместе с тем выводит и вредные вещества — токсины и продукты обмена.

Что нужно делать, чтобы не нарушить ход естественных процессов

Главная рекомендация в жару — это наладить питьевой режим.

«В жару человек может не замечать, что потеет, и вода выводится из организма. Это не всегда происходит с капельками пота. Поэтому воды пить в жару нужно много», — говорит врач.

В среднем с потом уходит до литра жидкости в день.

Чтобы не произошло обезвоживание, нужно пить ежедневно 2−3 литра воды, если нет противопоказаний.

Также важно следить за чистотой кожи. Пот способствует размножению патогенных бактерий. А жара создает для них идеальную среду.

Необходимо чаще мыть руки, принимать душ, умываться.

Если духоту в помещении переносить становится сложно, то вместо кондиционера лучше воспользоваться вентилятором воздуха.