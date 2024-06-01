Как спастись от жары, если в доме нет кондиционера

«Наш организм — это система, которая хорошо умеет адаптироваться к различным условиям. Потение позволяет охлаждать внешний покров тела, чтобы сбалансировать температуру внутри и, таким образом, выравнять гомеостаз в организме», — объясняет эксперт.
Пот почти на 100% состоит из воды, и, вместе с тем выводит и вредные вещества — токсины и продукты обмена.
Что нужно делать, чтобы не нарушить ход естественных процессов
Главная рекомендация в жару — это наладить питьевой режим.
«В жару человек может не замечать, что потеет, и вода выводится из организма. Это не всегда происходит с капельками пота. Поэтому воды пить в жару нужно много», — говорит врач.
В среднем с потом уходит до литра жидкости в день.
Также важно следить за чистотой кожи. Пот способствует размножению патогенных бактерий. А жара создает для них идеальную среду.
Необходимо чаще мыть руки, принимать душ, умываться.
Если духоту в помещении переносить становится сложно, то вместо кондиционера лучше воспользоваться вентилятором воздуха.