Как сохранить молодость: советы эксперта

Иммунитет
Иммунитет играет важную роль в поддержании здоровья особенно с учетом растущей с каждым годом вирусной нагрузки. «При сбоях в иммунной системе могут возникать риски рецидивирующие инфекции, аутоиммунные болезни, онкология и др. Чтобы нормализовать иммунитет необходим в первую очередь отказ от вредных привычек — курения, злоупотребления алкоголем и переедания», — подчеркивает врач.
Здоровый иммунитет способен сам распознать и эффективно противостоять микробам, вирусам и чужеродным агентам.
Сон
При недостатке сна возникает тревожность, усталость, головные боли, проблемы со стороны ЖКТ. По словам Ольги Шуппо, с 23:00 до 3 часов утра в организме вырабатывается мелатонин — гормон молодости, который замедляет старение и снижает уровень кортизола.
В это время спать нужно обязательно, а в идеале ложиться следует в 21−23 часа, уточняет эксперт. Температура в спальне должна быть около 17−20 градусов. Такой температурный режим оптимален для выработки мелатонина, регенерации и восстановления организма.
Диета
Факторами старения является закисление межклеточного пространства и хроническое воспаление в тканях. Именно они провоцируются погрешностями в диете. При закислении межклеточного пространства внутриклеточные функции клетки снижаются, что ведет к ее гибели или снижению (или извращению) работы. «В срезе всего организма дисфункция клетки означает общее старение организма», — говорит врач.
Эксперт советует отказаться от злоупотребления простыми углеводами. При избытке углеводов в питании митохондрии переходят на другой тип обмена, что приводит к закислению вокруг клеток. Кислота накапливается в тканях, вызывая хроническое воспаление.
Также не полезны перекусы между основными приемами пищи. Любой перекус повышает уровень инсулина и глюкозы в крови.
При дефиците воды между приемами пищи страдают процессы детоксикации. Клетка не омывается, накапливаются токсины. «В условиях хронического воспаления и интоксикации клетка превращается в синисцентную — стареющую. Чем больше таких клеток накапливается в организме, тем быстрее стареет организм», — разъясняет Ольга Шуппо.
С возрастом, подчеркивает специалист, необходимо перейти на более щелочное питание. Это диета, в которой, прежде всего, должны преобладать овощи. Из белковой пищи идеальной считается белое мясо. Оптимальный выбор — это радуга на тарелке и разнообразие ингредиентов пищи.
А для нормализации естественных процессов детоксикации, насыщения митохондрий кислородом, необходимы занятия спортом, активное времяпрепровождение на свежем воздухе.
Физиотерапия
По мнению Шуппо, в Советском союзе показатели по продолжительности жизни выполнялись, в том числе за счет доступности медицины и развития физиотерапии. Используются эти методы и сегодня по показаниям врача.
Например, насыщение организма и головного мозга кислородом в барокамере тренирует митохондрии — источник энергии клеток, их можно сравнить с «батарейками», которые производят, хранят и распределяют необходимую для клетки энергию.