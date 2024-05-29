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Как сохранить молодость: советы эксперта

Здоровый образ жизни, а также современная физиотерапия позволят продлить молодость и сохранять высокое качество жизни долгие годы. Об этом рассказала Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic.

Источник: РИА "Новости"

Иммунитет

Иммунитет играет важную роль в поддержании здоровья особенно с учетом растущей с каждым годом вирусной нагрузки. «При сбоях в иммунной системе могут возникать риски рецидивирующие инфекции, аутоиммунные болезни, онкология и др. Чтобы нормализовать иммунитет необходим в первую очередь отказ от вредных привычек — курения, злоупотребления алкоголем и переедания», — подчеркивает врач.

Здоровый иммунитет способен сам распознать и эффективно противостоять микробам, вирусам и чужеродным агентам.

Сон

При недостатке сна возникает тревожность, усталость, головные боли, проблемы со стороны ЖКТ. По словам Ольги Шуппо, с 23:00 до 3 часов утра в организме вырабатывается мелатонин — гормон молодости, который замедляет старение и снижает уровень кортизола.

В это время спать нужно обязательно, а в идеале ложиться следует в 21−23 часа, уточняет эксперт. Температура в спальне должна быть около 17−20 градусов. Такой температурный режим оптимален для выработки мелатонина, регенерации и восстановления организма.

Диета

Факторами старения является закисление межклеточного пространства и хроническое воспаление в тканях. Именно они провоцируются погрешностями в диете. При закислении межклеточного пространства внутриклеточные функции клетки снижаются, что ведет к ее гибели или снижению (или извращению) работы. «В срезе всего организма дисфункция клетки означает общее старение организма», — говорит врач.

С помощью диеты можно как омолодить организм, так и преждевременно его состарить.

Эксперт советует отказаться от злоупотребления простыми углеводами. При избытке углеводов в питании митохондрии переходят на другой тип обмена, что приводит к закислению вокруг клеток. Кислота накапливается в тканях, вызывая хроническое воспаление.

Также не полезны перекусы между основными приемами пищи. Любой перекус повышает уровень инсулина и глюкозы в крови.

При дефиците воды между приемами пищи страдают процессы детоксикации. Клетка не омывается, накапливаются токсины. «В условиях хронического воспаления и интоксикации клетка превращается в синисцентную — стареющую. Чем больше таких клеток накапливается в организме, тем быстрее стареет организм», — разъясняет Ольга Шуппо.

С возрастом, подчеркивает специалист, необходимо перейти на более щелочное питание. Это диета, в которой, прежде всего, должны преобладать овощи. Из белковой пищи идеальной считается белое мясо. Оптимальный выбор — это радуга на тарелке и разнообразие ингредиентов пищи.

А для нормализации естественных процессов детоксикации, насыщения митохондрий кислородом, необходимы занятия спортом, активное времяпрепровождение на свежем воздухе.

Разумные физические нагрузки на свежем воздухе позволят ускорить обменные процессы, улучшат кровообращение.

Физиотерапия

По мнению Шуппо, в Советском союзе показатели по продолжительности жизни выполнялись, в том числе за счет доступности медицины и развития физиотерапии. Используются эти методы и сегодня по показаниям врача.

Например, насыщение организма и головного мозга кислородом в барокамере тренирует митохондрии — источник энергии клеток, их можно сравнить с «батарейками», которые производят, хранят и распределяют необходимую для клетки энергию.