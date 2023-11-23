Как слепые «читают» лица по звукам

Используя специальное устройство, которое преобразует изображения в звук, нейробиологи из США и Бельгии доказали, что слепые, как и зрячие, используют веретенообразную извилину при распознавании лиц. Она расположена выше нижней височной извилины и вовлечена в разные нейробиологические феномены, такие как синестезия, дислексия и прозопагнозия. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Уже давно известно, что слепые люди могут в определенной степени компенсировать потерю зрения, используя другие органы чувств. Новое исследование показывает это на примере преобразования основных зрительных паттернов в слуховые. В своей работе авторы использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ).

Восприятие лица у людей и приматов осуществляется за счет собранной «мозаики» специализированными областями коры головного мозга. До сих пор не известно наверняка, как работают эти механизмы, но многие ученые полагают, что нейронные механизмы распознавания лиц являются врожденными или зависят от раннего зрительного опыта с лицами.

«Наши результаты, полученные на слепых людях, показывают, что развитие веретенообразной извилины зависит не от опыта работы с реальными визуальными лицами, а от воздействия геометрии конфигураций лица, которая может быть передана с помощью других сенсорных особенностей», — объясняют ученые. Исследование показывает, что эта область мозга кодирует «концепцию» лица независимо от канала восприятия.

Шесть слепых и 10 зрячих людей, которые служили контрольной группой, прошли три этапа фМРТ. Ученые обнаружили, что активация мозга звуком у слепых людей наблюдалась в основном в левой веретенообразной области, тогда как обработка лица у зрячих людей происходила в основном в правой. Использованное в экспериментах устройство помогает незрячим распознавать базовое «мультяшное» лицо (эмодзи), транскрибируя его в звуковые шаблоны.

Ученые отмечают, что распознавание лиц по звукам было трудоемким процессом, требующим многих тренировок. Каждое занятие начиналось с того, что людям предлагалось распознать простые геометрические фигуры, к примеру, горизонтальные и вертикальные линии. Постепенно сложность стимулов увеличивалась: линии преобразовывались в формы (дома или лица), которые затем становились еще более детальными.

«Нам бы хотелось выяснить, могут ли слепые люди научиться узнавать людей по их фотографиям. Возможно, для этого потребуется гораздо больше практики с нашим устройством, но теперь, когда мы точно определили область мозга там, в которой происходит “перевод”, мы можем лучше настроить наш аппарат», — заключили авторы.

Ранее психологи выяснили, почему лица людей других рас сложнее распознать. Исследователи установили, что дело не в расовых предрассудках.