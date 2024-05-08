Как сделать русский торт, который Макрон не дал попробовать Си Цзиньпину?

По сообщениям СМИ, меню официального ужина четы Макрон с китайским лидером Си Цзиньпином изменили, убрав из него «русский торт». Его заменили на черничный пирог. Известно, что первоначальный вариант десерта является одним из любимых у лидера Франции и его супруги.