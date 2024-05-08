Как сделать русский торт, который Макрон не дал попробовать Си Цзиньпину?

По сообщениям СМИ, меню официального ужина четы Макрон с китайским лидером Си Цзиньпином изменили, убрав из него «русский торт». Его заменили на черничный пирог. Известно, что первоначальный вариант десерта является одним из любимых у лидера Франции и его супруги.
Торт этот делается на основе миндального бисквита. Миндаль в первой половине XX века (а рецепт торта появился в 1920-х годах) во Францию доставляли из Крыма, за что десерт получил название — русский.
Но в связи с геополитической ситуацией десерт убрали из меню, так сообщила французская газета La Depeche.
Рассказываем, как можно приготовить «русский торт» самостоятельно.
Для бисквита:
25 г миндальной муки.
65 г молотого миндаля (в кофемолке).
40 мл молока.
5 яичных белков.
25 г сахарной пудры.
Для крема:
125 г сахара.
4 желтка.
125 г сливочного масла.
15 г миндальной пасты пралине.
сахарная пудра для украшения.
Шаг 1. Готовим бисквит: смешать миндальную муку, миндаль, молоко. Все тщательно перемешать.
шаг 2. Отдельно взбить белки до крепкой пены. Постепенно добавить сахарную пудру и продолжить взбивать массу еще 10 минут.
Шаг 3. По частям ввести белковую массу в смесь с миндалем. Перемешивать силиконовой лопаткой.
Шаг 4. Тесто выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 10 минут.
Шаг 5. Бисквит остудить.
Шаг 6. Для крема смешать сахар и ложку воды, поставить на огонь и сварить сахарный сироп, нужно помешивать и ждать, пока загустеет. Варить на медленном огне до состояния мягкой карамели.
Шаг 7. Желтки взбить на средней скорости и постепенно добавить сироп, все взбить, пока смесь не остынет.
Шаг 8. Масло комнатной температуры вводить небольшими кусочками в смесь сиропа и желтков.
Шаг 9. В конце добавить пасту пралине. Крем охладить.
Шаг 10. Бисквит разрезать вдоль, прослоить кремом, сверху посыпать сахарной пудрой для украшения.