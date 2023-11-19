Как сделать продукты без сахара слаще и что надо слушать для аппетитного обеда: ученые нашли ответ

Люди могут сократить потребление сахара и сохранить стройность талии, если они будут принимать пищу в теплом помещении, где стены будут яркими, красными, да еще и под музыку, показало новое исследование влияния мультимодального восприятия на наши вкусовые ощущения.

ГДЕ СПРЯТАЛСЯ САХАР?

Одна из особенностей питания в современном мире — это употребление в пищу продуктов с повышенным содержанием сахара, что может приводить к нарушению обмена веществ, лишнему весу и ожирению. Моно- и дисахариды часто попадают в наш рацион незаметно, с сиропами к кофе, во фруктовых соках на завтрак, в газировках. К тому же огромная часть сахара, который мы получаем с пищей каждый день, запрятана в так называемых переработанных продуктах, а это кондитерские изделия, консервы, соусы, полуфабрикаты и фаст-фуд.

КАК ТЕПЛАЯ И ЯРКАЯ СТОЛОВАЯ ПОМОЖЕТ «УБРАТЬ» ЛИШНИЙ САХАР?

Оказывается, на наше восприятие вкуса еды и напитков влияет окружающая среда и те сигналы, которые мы получаем извне, к такому выводу пришла команда дизайнеров, архитекторов и психологов из Университета Кампании в Италии.

Чтобы понять, как же цвет и звуки могут воздействовать на наше восприятие вкуса, группу добровольцев попросили пить апельсиновый сок с низким содержанием сахара в разных по оформлению комнатах.

Оказалось, что те, кто пил апельсиновый сок в столовой, оформленной с преобладанием красного цвета в декоре, и под высокочастотную музыку (характерно для звука электрогитары, трубы, скрипки, флейты, волынки, мандолины, кларнета, саксофона) воспринимали апельсиновый сок с низким содержанием сахара как более сладкий, чем в случае, когда они же пили тот же самый сок в ресторане с прохладным светом, зеленым декором и спокойной приглушенной музыкой вокруг.

Оказывается, на наше восприятие вкуса еды и напитков влияет окружающая среда и те сигналы, которые мы получаем извне. Shutterstock.

Ученые считают, что результаты их исследований могут помочь тем, кто стремиться сформировать у себя более здоровые привычки в питании, есть меньше сладкого, но сталкивается на этом пути с трудностями.

КАКУЮ МУЗЫКУ ВКЛЮЧИТЬ ЗА ОБЕДОМ?

Влияние музыки на восприятие вкуса уже пробовали изучать раньше на примере шоколада. Шоколад кажется более сладким при прослушивании спокойной музыки и менее сладким под музыку резкую и активную.

Другая группа исследователей посмотрела, а под какую музыку людям свойственно переедать, есть большие порции? Выяснилось, что чрезмерному поглощению еды способствует музыка тихая. А вот под громкие звуки мы склонны съедать порции поменьше и поскорее ретироваться из ресторана.

УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ.

— Эксперименты показали, что желтое освещение в столовой повышает аппетит, а вот синий и красноватый свет желание поесть снижают.

— Эксперименты с клубничным муссом показали, что на белой тарелке он казался более сладким, чем при подаче на тарелке черного цвета.

— Исследования вкуса в виртуальных столовых показало, что округлые «леденцы» субъективно ощущались людьми как более сладкие, чем леденцы в форме застывших острых кристаллов. При этом антураж столовой с синим светом также снижал восприятие сладости продукта.