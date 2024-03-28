Как рассчитать степень ожирения у женщин?

«Диагноз “ожирение” ставится на основе индекса массы тела (ИМТ). Рассчитать этот показатель можно самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора или формулы: вес в килограммах, деленный на рост в квадратных метрах. Если ИМТ больше 30, то у человека ожирение. ИМТ в пределах от 25 до 30 принято считать лишним весом. Он так же, как и ожирение, ухудшает качество жизни, но является поправимым состоянием. От лишнего веса можно избавиться с помощью корректировки питания и спорта. А вот с ожирением так уже не получится — около 90% людей с ожирением, которые худеют с помощью диет и физических нагрузок, вновь возвращаются к исходному весу, иногда даже с плюсом», — пояснил МК онколог, хирург, заместитель главного врача Клиники эндоскопической и малоинвазивной хирургии Ставропольского государственного медицинского университета Бекхан Хациев.