Как рассчитать степень ожирения у женщин?

ВОЗ рассматривает ожирение как глобальную эпидемию, охватывающую миллионы людей. Проблема ожирения становится все более актуальной и начинает представлять социальную угрозу для жизни людей независимо от их социальной и профессиональной принадлежности, зоны проживания, возраста и пола. Об этом напоминает Роспотребнадзор.
«Ожирение в России по последним подсчетам — это практически 50 миллионов человек. Это огромная цифра. 95% пациентов с ожирением получили заболевания из-за дисбаланса между тем, что мы потребляем и тем, как мы расходуем свою энергию», — высказывание директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России Натальи Мокрышевой на заседании Научного совета РАН «Науки о жизни» приводит РИА Новости.
По ее словам, ожирение — это результат не столько предрасположенностей и болезней, сколько образа жизни, так как среди россиян крайне низкая доля тех, кто занимается физической активностью, которая является важной составляющей долгой и здоровой жизни.
Какие степени ожирения могут быть у женщин и как их рассчитать?
«Диагноз “ожирение” ставится на основе индекса массы тела (ИМТ). Рассчитать этот показатель можно самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора или формулы: вес в килограммах, деленный на рост в квадратных метрах. Если ИМТ больше 30, то у человека ожирение. ИМТ в пределах от 25 до 30 принято считать лишним весом. Он так же, как и ожирение, ухудшает качество жизни, но является поправимым состоянием. От лишнего веса можно избавиться с помощью корректировки питания и спорта. А вот с ожирением так уже не получится — около 90% людей с ожирением, которые худеют с помощью диет и физических нагрузок, вновь возвращаются к исходному весу, иногда даже с плюсом», — пояснил МК онколог, хирург, заместитель главного врача Клиники эндоскопической и малоинвазивной хирургии Ставропольского государственного медицинского университета Бекхан Хациев.
Для определения избыточного веса и степеней ожирения ВОЗ использует следующую систему классификации по ИМТ:
- ИМТ от 25 до 29,9 — предрасположенность к ожирению и избыточная масса тела, при которой уже нужно худеть;
- ИМТ от 30 до 34,99 — ожирение I степени;
- ИМТ от 35 до 39,99 — ожирение II степени;
- ИМТ 40,00 или выше — ожирение III степени, или так называемое морбидное ожирение, требующее радикальных мер по лечению, включая операцию.
Какой тип ожирения считается одним из самых опасных для женщин?
Висцеральное (или абдоминальное) ожирение характеризуется отложением жира в одной части тела — чаще всего на животе, немного по бокам и на спине. При этом руки и ноги остаются стройными и даже худыми. Считается, что это «мужской» тип ожирения. Однако в последнее время подобные случаи все чаще встречаются и у женщин из-за гормональных нарушений.
В соответствии с рекомендациями ВОЗ, выделяют три категории показателей окружности талии (ОТ):
- до 80 сантиметров — нормальный вес,
- 80−87,9 сантиметров — избыточный вес,
- более 88 сантиметров — абдоминальное ожирение (отложение избыточного жира в области туловища и внутренних органов).
«Такой вид жира наиболее опасен, так как производит гормоны, которые вызывают нарушения обмена веществ в виде инсулинорезистентности и способствуют возникновению патологически повышенного аппетита. На фоне прогрессирующего ожирения нарушаются функции половых желез, страдает сердечно-сосудистая система, повышается уровень холестерина. Накопление жира в брюшной полости обусловливает быстрое попадание в кровоток (через систему воротной вены) свободных жирных кислот в стрессовых ситуациях, которые при поступлении в печень либо преобразуются в глюкозу, либо в триглицериды, что ведет к прогрессированию атеросклеротических поражений внутренних органов и сахарному диабету второго типа», — рассказала МИР24 специалист по коррекции веса и пищевому поведению, нутрициолог Ольга Матвеева.
Как сказывается ожирение на здоровье женщин?
Ожирение — это не только косметический аспект. Это хроническое заболевание, которое может привести к сахарному диабету 2 типа, высокому кровяному давлению, сердечно-сосудистым заболеваниям, хроническим патологиям пищеварения, печени, почек. Ожирение также является фактором риска для развития нескольких видов рака, сообщает КП.
«При избыточном весе у женщин происходит увеличение жировой ткани, что может приводить к чрезмерному выделению эстрогенов. А это, в свою очередь, к различным проблемам со стороны репродуктивной системы, в том числе нарушениям менструального цикла, бесплодию и болезням яичников. Также повышенный уровень эстрогенов может увеличивать риск развития рака молочной железы и рака эндометрия (тела матки)», — рассказала «Известиям» врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, врач высшей категории Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Идилия Орфанова.
Как пояснила эксперт, избыточный вес у женщин может привести к развитию инсулинорезистентности, повышенному уровню инсулина в крови и повреждению яичников. А это, в свою очередь, может стать причиной возникновения бесплодия и других проблем со стороны репродуктивной системы.