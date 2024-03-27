Как рассчитать степень ожирения у мужчин?

«Несмотря на высокие возможности медицины, мужчины в России живут в среднем на 10 лет меньше женщин. По данным крупных исследований, ожидаемая продолжительность жизни мужчины в России составляет 64 года, а женщины — 74,8 лет. Отдельная проблема — ожирение, с которым связаны и множество ССЗ (инфаркты, инсульты, ишемическая болезнь сердца и пр.), и сахарный диабет второго типа, и онкологические болезни, и заболевания органов дыхания, и пищеварения. Достоверно доказано, что с увеличением ИМТ повышается риск смертности у мужчин. Так, при ИМТ 30−35 риск летального исхода у мужчин превосходит риск летального исхода у женщин с аналогичной массой тела в 1,7 раза; а при ИМТ до 40 он выше уже в 2,7 раза. И по каждому из перечисленных заболеваний он также выше», — рассказал МК академик РАН, профессор, заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М. В. Ломоносова Армаис Камалов.