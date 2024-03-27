Как рассчитать степень ожирения у мужчин?

За последние 40 лет мужчин с избыточной массой тела и ожирением в России стало больше в 4 раза. «По данным ВОЗ, распространенность ожирения в России за последние 40 лет возросла в 4 раза среди мужчин и в 1,5 раза среди женщин, морбидного ожирения (прим. ред. — превышение идеальной расчетной массы тела приблизительно в два раза) — в 11 и 2,5 раза соответственно. К 2030 году количество мужчин с диагнозом “ожирение” составит не менее 33 процентов», — сообщила ТАСС директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.
К росту распространения ожирения среди мужчин приводит отсутствие правильного и сбалансированного режима питания, а также низкий уровень физической активности, считает эксперт. «Также нужно отметить и влияние хронического стресса на биологические ритмы секреции целого ряда гормонов, как участвующих в регуляции аппетита, так и отвечающих за репродуктивное здоровье. Эти факторы характерны для лиц обоего пола, но стрессовый фактор и недосыпание у мужчин отмечается чаще. А вот к врачам российские мужчины обращаются крайне редко, то есть имеющиеся проблемы со здоровьем своевременно не решаются», — заключила Мокрышева.
Какие степени ожирения могут быть у мужчин и как их рассчитать?
Ожирение или избыточный вес определяются на основании показателей индекса массы тела (ИМТ). Для вычислений необходимо взять вес в килограммах и разделить на собственный рост в метрах, возведенный в квадрат (кг/м²). Таким образом можно провести первичную диагностику нарушений в массе тела и в случае необходимости скорректировать питание или обратиться к врачу.
О нормальном весе мужчины свидетельствует ИМТ 21−25 (зависит от возраста). О лишнем весе стоит задуматься при ИМТ 25−30. Свыше — уже говорит об ожирении. При этом нужно понимать, что даже если ИМТ относит мужчину к категории людей с избыточным весом или ожирением, нужно обязательно проконсультироваться с врачом — нужно ли менять вес. Доктор сначала оценит историю набора веса, уровень активности, диету и состав тела (например, насколько мужчина мускулистый), прежде чем решит, нужно ли вносить какие-либо изменения.
Для определения избыточного веса и ожирения ВОЗ использует следующую систему классификации с использованием ИМТ:
— ИМТ от 25 до 29,9 — предрасположенность к ожирению и избыточная масса тела, при которой уже нужно худеть;
— ИМТ от 30 до 34,99 — ожирение I степени;
— ИМТ от 35 до 39,99 — ожирение II степени;
— ИМТ 40,00 или выше — ожирение III степени или так называемое морбидное ожирение, требующее радикальных мер по лечению, включая операцию.
В каких случаях ИМТ не покажет реальную картину набора лишнего веса?
«Иногда живот значительных размеров за счет висцерального жира между органами, а индекс массы тела в норме за счет тонких ручек и ножек. Это не норма. Однако у спортсменов бодибилдеров другая ситуация: при росте 170 см вес может быть 95 кг из-за выраженной мышечной массы. При этом индекс массы тела — 31, а талия 90 см. В данном случае мы ориентируемся на талию. В любом случае эти два параметра должны быть измерены мужчиной и сопоставлены», — рассказал в своем Telegram-канале хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян.
Врач приводит рекомендации Всемирной организации здравоохранения, выделяющих три категории показателей объема талии мужчин:
— до 94 сантиметров — нормальный вес,
— 95−102 — избыточный вес,
— более 102 сантиметров — абдоминальное ожирение (отложение избыточного жира в области туловища и внутренних органов).
Как сказывается ожирение на здоровье мужчин?
«Несмотря на высокие возможности медицины, мужчины в России живут в среднем на 10 лет меньше женщин. По данным крупных исследований, ожидаемая продолжительность жизни мужчины в России составляет 64 года, а женщины — 74,8 лет. Отдельная проблема — ожирение, с которым связаны и множество ССЗ (инфаркты, инсульты, ишемическая болезнь сердца и пр.), и сахарный диабет второго типа, и онкологические болезни, и заболевания органов дыхания, и пищеварения. Достоверно доказано, что с увеличением ИМТ повышается риск смертности у мужчин. Так, при ИМТ 30−35 риск летального исхода у мужчин превосходит риск летального исхода у женщин с аналогичной массой тела в 1,7 раза; а при ИМТ до 40 он выше уже в 2,7 раза. И по каждому из перечисленных заболеваний он также выше», — рассказал МК академик РАН, профессор, заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ имени М. В. Ломоносова Армаис Камалов.
Ожирение примерно одинаково влияет на мужчин и женщин. Однако у мужчин ожирение сказывается еще и на мужских гормонах, здоровье простаты и либидо.
«В висцеральном жире есть клетки адипоциты, которые забирают из крови мужчины собственный тестостерон и с помощью фермента ароматаза превращают его в женский половой гормон — эстрадиол, тем самым усиливая отложения жира по “женскому типу” и формируется “замкнутый круг”, где виной всему оказывается объем талии», — пояснил хирург-уролог Марк Гадзиян.
Как помочь себе при ожирении?
В большинстве случаев проблему лишнего веса у мужчин можно решить, изменив режим питания и добавив физическую активность.
«Подходить к этому нужно, как и к любому лечению. Сначала мужчина обращается к терапевту или эндокринологу, обследуется на предмет каких-либо изменений в организме. Причиной могут стать нарушения работы надпочечников, недостаточность выработки половых гормонов у мужчин или снижение функций эндокринной железы. Нельзя исключать и обычные факторы — генетическая предрасположенность, особенности пищевого поведения, низкая физическая активность», — пояснила «Газете.Ru» эндокринолог Наталия Тананакина.