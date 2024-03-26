Как пройти в Тадж-Махал: попасть туда не так просто, как кажется

Нельзя просто так взять и увидеть одно из новых чудес света. Дворец-мавзолей находится в городе без международного аэропорта, а на самой территории и вокруг нее действуют строгие специфические правила.
Журналист Алина Краснова по просьбе РБК Life рассказывает, что нужно сделать, чтобы попасть в одну из главных достопримечательностей Индии.
Тадж-Махал — это гробница Мумтаз-Махал. Она была третьей и любимой женой падишаха Шаха Джахана I, правителя Великих Моголов с 1627 до 1658 года. Пара прожила в браке 19 лет — до смерти Мумтаз-Махал в 1631 году. Императрица скончалась в 38 лет при родах 14-го ребенка.
Вдовец решил увековечить память о любимой и построил роскошный, белоснежный, не имеющий равных мавзолей. Местом строительства стала Агра — в то время столица империи Моголов. Агра находится примерно в 200 км от Дели, современной столицы Индии.
Дворец возвели у реки Джамна, а на другом берегу Шах Джахан I планировал построить мавзолей из черного камня и для себя, но не дожил: императора сверг собственный сын. На самом деле это не более чем миф, выросший из записок европейского путешественника Жана-Батиста Тавернье. Тот самый «черный мрамор», найденный на противоположной стороне реки, оказался почерневшим белым, из которого строили второй бассейн.
Шах Джахан I умер в заточении в 1666 году и похоронили его рядом с дорогой женой. Надгробие шаха рядом с кенотафом Мумтаз-Махал — единственное, что нарушает симметрию мавзолея и всего комплекса.
Кроме самой гробницы, на территории есть действующая мечеть из красного песчаника и бывший гостевой дом (джаваб). Сад между воротами и дворцом ровно пополам разделен длинным бассейном. Четыре минарета вокруг Тадж-Махала стоят под углом, чтобы в случае обрушения не задеть гробницу.
Едем в Индию
Планируя самостоятельную поездку, учитывайте важное правило: влететь и вылететь из Индии можно рейсами только одного типа, смешивать регулярные и чартер нельзя. При этом регулярные рейсы туда и обратно могут быть разных авиакомпаний, но чартер — только одного перевозчика в обе стороны.
Для въезда в Индию россиянам нужна виза. Ее можно оформить на сайте visa-india-online.org или в посольстве Индии в вашем городе. Подаваться нужно не раньше, чем за 25 дней до въезда. При оплате онлайн российские карты не срабатывают, но при личной подаче документов принимают рубли.
Если вы хотите оформить индийскую визу самостоятельно на сайте, запаситесь временем и терпением. Данные могут не сохраняться, фото — не загружаться, оплата — зависать, но в целом справиться можно. Если нервы сдадут (или не будет возможности оплатить иностранной картой), обратитесь в турфирму. Многие агентства помогают оформить визу без покупки тура.
Электронную визу нужно распечатать. Ее попросят не только на границе, но и, например, при покупке сим-карты или аренде жилья (отеля, частных апартаментов).
Как пережить Дели
Дели — основной хаб для иностранцев, которые хотят добраться до Тадж-Махала. Столица Индии — это очень (очень!) грязный, пыльный и шумный город с практически неконтролируемым движением. Если на зебре нет светофора, перед ней не тормозят, даже прибавляют скорость, чтобы проскочить перед пешеходом. Так что первый совет: по возможности передвигайтесь на такси или тук-туках. О цене всегда договаривайтесь заранее, ориентируясь на суммы из Uber. В теории такси можно вызвать и через приложение, но на практике машина где-нибудь заплутает и не доедет.
Гастрономический Дели невероятно дорогой — в ресторанах, барах, кафе и фаст-фудах. Усугубляет ситуацию обязательная наценка к счету за сервис (в каждом месте свой процент) и налог. Особенно бьет по кошельку любой алкоголь, и в лавках для местных тоже. Цены даже нельзя назвать московскими, скорее уже тбилисские.
Аренда может и обрадовать: в Дели реально разжиться бюджетным номером с ванной, туалетными принадлежностями и большой кроватью. Но (это второй совет) экономить на жилье не надо. Найдите хороший отель с возможностью поселиться повыше этажом. Иначе вас ждет вид на свалку с коровами, какофония от городского движения и звуки разнообразной жизнедеятельности. Местные часто и громко сморкаются и плюются. По ночам, скорее всего, они будут делать это под вашими окнами или даже в соседнем номере.
Сэкономить на дорогом отеле в Дели можно, и очень просто: не задерживайтесь там. Спланируйте поездку так, чтобы провести в городе минимум дней. Например, «Аэрофлот» летает из Москвы с прибытием в 3:20, 4:00 и 4:55. Также есть ранние рейсы из Минска и Ташкента. Поспите после дороги, затем, если есть силы и желание, посмотрите Ред Форт, ворота Индии и храм Акшардхам (можно уложиться в три часа) и следующей же ночью отправляйтесь к Тадж-Махалу — в Агру.
Путь в Агру
Агра — крупный город, и аэропорт в нем есть, однако принимает он только внутренние дневные рейсы: из Джайпура, Мумбаи, Бангалора. Из Дели же сюда ходят автобусы и поезда. Экспрессы доезжают за два-три часа. Это быстрее, чем на машине, но есть два серьезных минуса: поезд может запросто опоздать на час-полтора, а экспрессы не ходят ночью. Что досадно, ведь раннее утро — самое удачное время для Тадж-Махала: нежарко, относительно немноголюдно и при желании можно успеть посмотреть другие достопримечательности Агры: Красный форт, мавзолеи Итимад-Уд-Даула и Акбара.
Если не получается выехать в ночь, не переживайте — на закате Тадж-Махал тоже красив. А в полнолуние (включая два дня до и два дня после) комплекс открыт даже по ночам, кроме пятниц и месяца Рамадан, когда здесь молятся мусульмане.
Чтобы попасть в Агру утром, можно провести всю ночь в обычном поезде или рейсовом автобусе. Но более гуманный и разумный вариант — присоединиться к экскурсии или заказать индивидуальный тур. Гид позаботится о входных билетах, и по приезде вам не придется отстоять огромную очередь в кассу.
Как правило, экскурсии стартуют из Дели после полуночи, и с учетом остановок, заправок и пробок (да, они бывают и ночью) на рассвете вы увидите Тадж-Махал. Центральный вход через Западные ворота открывается уже в 6:30, касса — на полчаса раньше. Чуть позже открываются еще два входа — через Восточные и Южные ворота.
Попасть в Тадж-Махал
Автомобилям на бензине или дизеле запрещено подъезжать к Тадж-Махалу ближе чем на 500 м, так что туристов к пунктам досмотра доставляют электромобили. Эта мера (как и закрытие нескольких производств в Агре) призвана сохранить белизну мавзолея, хотя мрамор все равно продолжает желтеть из-за общего загрязнения воздуха.
Перед входом посетителей тщательно досматривают — мужчин и женщин отдельно. Строгого дресс-кода нет, разве что ноги должны быть закрыты до колен. Кроме еды и напитков на территорию нельзя проносить ключи, ручки, игрушки, любые сигареты и зажигалки, любые провода и гаджеты (смартфон и фотоаппарат без штатива позволяют), спреи, жвачки.
В общем, берите минимум вещей: телефон, кошелек, камеру и паспорт. Остальное обычно оставляют в машинах или автобусах, но если что-то все же изымут на входе, когда будете возвращаться — заберете.
Что происходит внутри
Перед вами Тадж-Махал — восторг! «Жемчужина мусульманского искусства в Индии и один из всеми признанных шедевров Всемирного наследия» (по версии ЮНЕСКО).
Если вы зашли через Центральный вход, то, направившись вдоль бассейна, сразу увидите мавзолей. По пути вас будут ловить фотографы, застолбившие лучшие места. Конечно, вы можете сами друг друга снимать, но для начала попробуйте согнать местного с точки, откуда получается идеально симметричный кадр на фоне дворца. К слову, снимают они хорошо и даже недорого: 100 рупий за кадр, фото сразу пересылают на телефон. Правда, если вам понравятся одна-три картинки, вам докинут еще парочку и попросят заплатить за весь комплект.
Перед платформой мавзолея придется разуться или надеть бахилы, а у входа в саму гробницу спрятать телефон и камеру: здесь нельзя снимать и громко разговаривать.
Для строительства Тадж-Махала из Китая привозили нефрит, из Тибета — бирюзу, из Шри-Ланки — сапфиры, а лазурит — из Афганистана. Но в XVIII веке Тадж-Махал разграбили джаты, а в середине XIX века — английские колонизаторы, так что золота и камней в отделке почти не осталось, но узоры, вязь и архитектура комплекса все равно впечатляют. Любоваться всем этим великолепием можно сколько захочет душа.
Лучше всего ездить к Тадж-Махалу в феврале, марте или апреле: погода стоит ясная и не испепеляюще жаркая. Билет на территорию для туристов-иностранцев стоит 1100 рупий (около 1200 ₽), для мавзолея-мечети требуется доплата 200 рупий (около 230 ₽). Можно купить билеты в кассах у Западных и Восточных ворот комплекса или онлайн на сайте Археологической службы Индии (ASI). Детям до 15 лет разрешают осмотреть Тадж-Махал бесплатно.
Туристы возвращаются в Дели вечером того же дня. Некоторые ночуют в Агре, хотя основные достопримечательности города можно успеть посмотреть после Тадж-Махала до темноты и отправиться обратно.