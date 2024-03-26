Как пройти в Тадж-Махал: попасть туда не так просто, как кажется

Дели — основной хаб для иностранцев, которые хотят добраться до Тадж-Махала. Столица Индии — это очень (очень!) грязный, пыльный и шумный город с практически неконтролируемым движением. Если на зебре нет светофора, перед ней не тормозят, даже прибавляют скорость, чтобы проскочить перед пешеходом. Так что первый совет: по возможности передвигайтесь на такси или тук-туках. О цене всегда договаривайтесь заранее, ориентируясь на суммы из Uber. В теории такси можно вызвать и через приложение, но на практике машина где-нибудь заплутает и не доедет.