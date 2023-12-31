Как провести новогодние праздники с пользой: универсальные советы для активных и ленивых

1. Научите себя правильно спать

— Ученые уже давно говорят, что самый лучший, самый правильны сон, когда вырабатывается мелатонин, когда отдыхает и обновляется весь организм, укрепляется иммунитет — это сон с 23 часов до 4 часов утра. И в каникулы мы обязательно должны дать себе шанс научиться правильно спать. Вы почувствуете себя боле отдохнувшим, если будете вовремя (то есть до 22.30) ложиться. И просыпаться организм будет сам.

2. Старайтесь не злоупотреблять

— Мое личное глубокое убеждение, что встречи с друзьями, веселье и хорошее настроение никак не связаны с алкоголем. Поэтому я не рекомендую алкоголь не только в праздники, но и вообще.

Да-да, знаем, это утопия. Но попытаться сократить дозы все же стоит. Помните, алкоголь нарушает сон, а наша задача — выспаться. Ну и он токсичен для организма, бьет по всем системам и органам. И тут уж — насколько хватит запаса прочности у тела. Кому-то хватает до 90 лет в бодрости. А кто-то зарабатывает онкодиагноз в 45 (спиртное вызывает поломки и в механизме деления клеток, то есть способен провоцировать развитие рака).

3. Не вспоминайте о работе

— Очень важно дать себя отдохнуть не только физически, но и мысленно, морально. Постарайтесь отбросить перфекционизм и трудоголизм. Если привыкли составлять графики, составьте план и на выходные — для полноценного отдыха важно разнообразие. Навестите родителей, друзей. Займитесь тем, чем так и не смогли заняться в течение года — порисуйте, почитайте, сходите в кино или театр. Если год был в основном сидячим, то идите на каток, возьмите напрокат лыжи. Если 2023-й был утомительным, позвольте себе расслабиться, поваляйтесь день на диване с сериалами. Или сходите на массаж.

Но главное — не ставьте какие-то грандиозные цели, не старайтесь отдохнуть сразу всеми способами! Проведите праздники размеренно, но разнообразно. Чтобы вспоминалась не усталость, а яркие эмоции и впечатления.

4. Режимность и правильное питание

— Это тоже важный момент для отдыха. Если вы привыкните вставать и ложиться хотя бы примерно в одно время (особенно вечером), если завтрак, обед и ужин будут всегда по расписанию (плюс — минус), то организм отдохнет куда лучше, чем от беспорядочных смен сна и отдыха. Очень важен плотный завтрак, в котором сочетались бы белок и углеводы, после завтрака можно немного погулять. Ужин необходим за 3−4 часа до сна. После этого тоже можно полчаса прогуляться, подышать воздухом, тогда и сон будет крепче.

Активность очень важна, но она должна быть в меру. Если вы давно не стояли на лыжах, не стоит начинать со сложных горнолыжных трасс. Особенно, если есть проблемы в суставах, какие-то болевые проявления.

(Кстати, есть исследование, в котором ученые доказали — слишком интенсивные нагрузки способны ускорять старение организма. Так что все хорошо в меру!).

ВАЖНО

Какие серьезные болезни могут обостриться зимой.

Академик в своем Telegram-канале также рассказала о самых «популярных» заболеваниях, которые могут обостриться зимой:

1. Сердечно-сосудистые

Сердечные приступы, действительно, чаще случаются зимой. Это связано с сужением сосудов из-за холода и увеличения нагрузки на сердце из-за необходимости поддерживать нормальную температуру тела.

Чтобы этого не произошло, необходимо соблюдать простые, но важные правила:

* Не переохлаждайтесь. Помните: нескольких тонких слоев согревают лучше, чем один толстый. Носите шапку, шарф и перчатки. Если вы страдаете ишемической болезнью сердца, наденьте маску или обмотайте шарф вокруг носа и рта чтобы дышать более теплым воздухом.

* Не пейте алкоголь, чтобы согреться — это увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

* При появлении боли или жжения за грудиной, холодного липкого пота, бледности, страха смерти, головокружения и потери сознания необходимо сразу вызвать скорую помощь.

2. Сухость кожи, обострение дерматитов

Сухость, зуд и растрескивание кожи — частое явление зимой. Оно возникает из-за холода на улице и сухости воздуха в помещениях. Установите увлажнитель воздуха или повесьте влажную ткань в комнатах.

Принимайте не горячий, а теплый душ, так как горячая вода высушивает кожу и провоцирует ее зуд. Сразу после ванны на еще влажную кожу нужно нанести крем или лосьон. В холодное время стоит отдать предпочтение более плотным и питательным уходовым средствам.

3. Бронхиальная астма

Холодный и сухой воздух может спровоцировать астматический приступ. По возможности следует оставаться дома, а если все-таки нужно выйти — укутать нос и рот шарфом и всегда иметь под рукой ингалятор. Необходимо регулярно проветривать помещение и делать влажную уборку. Соблюдайте меры по профилактике ОРВИ, так как они с высокой вероятностью приведут к обострению астмы.