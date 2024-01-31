Как приготовить борщ с уткой, который любил Иван Крылов?

А ещё все писатели, даже известный лакомка Гоголь, признавали первенство баснописца по части выбора еды. Вот как об этом пишет мемуаристка Александра Смирнова-Россет: «Зимой 40-го года Гоголь провёл месяц или два в Петербурге. Гоголь обедал у меня с Крыловым, Вяземским, Плетнёвым и Тютчевым. Для Крылова всегда готовились борщ с уткой, салат, подливка с пшённой кашей или щи и кулебяка, жареный поросёнок или под хреном». Итак, о борще с уткой…
Рецепт.
Ингредиенты: нежирная утка (1,5 кг), капуста квашеная (400 г), чернослив (250 г), свёкла (3 шт. среднего размера), морковь (1 шт.), лук (2 шт.), соль, перец по вкусу.
Приготовление. Свёклу хорошо промыть, высушить, завернуть в фольгу и запекать 50 минут в духовке при 180. Утку разделать и запечь в духовке. Чернослив залить тёплой водой. На вытопленном утином жире спассеровать сначала лук и морковь, а затем отдельно квашеную капусту. Утку поместить в кастрюлю, залить водой, посолить, варить 1,5 часа, достать и снять мясо с костей. В бульон положить капусту и чернослив, спустя 10 минут — нарезанную свёклу и морковь с луком, в самом конце — мясо. Дать настояться 30 минут.