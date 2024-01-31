Как приготовить борщ с уткой, который любил Иван Крылов?

А ещё все писатели, даже известный лакомка Гоголь, признавали первенство баснописца по части выбора еды. Вот как об этом пишет мемуаристка Александра Смирнова-Россет: «Зимой 40-го года Гоголь провёл месяц или два в Петербурге. Гоголь обедал у меня с Крыловым, Вяземским, Плетнёвым и Тютчевым. Для Крылова всегда готовились борщ с уткой, салат, подливка с пшённой кашей или щи и кулебяка, жареный поросёнок или под хреном». Итак, о борще с уткой…