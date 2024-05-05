Как праздновалась «комсомольская пасха» и что заставило СССР открыть храмы

Надо признаться, что государственный переворот в начале 1917 года многие священники восприняли даже с некоторым воодушевлением. Однако приход к власти Троцкого, Ленина и иже с ними, а особенно расстрел царской семьи многих образумил и отрезвил. Однако священники были поставлены в такие условия, что даже если бы и решились вести с властями войну за души русских людей, то всё равно бы проиграли — против них постепенно и неумолимо разворачивалась огромная государственная машина, для которой человек был винтиком в механизме, а винтикам иметь душу и какие-то духовные запросы не полагалось.