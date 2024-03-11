Как правильно заваривать чайный пакетик

По мнению экспертов, жидкость, которая остается внутри чайного пакетика, содержит даже больше дубильной кислоты, чем та, которая способна выстояться из пакетика сама по себе. Сжимая чайный пакетик, вы делаете напиток более кислым и горьким. К тому же, можно случайно порвать мешочек, из-за чего заварка испортит процесс чаепития окончательно.