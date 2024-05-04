Как избежать неприятностей: правила выгула собак в городе

4 мая 2001 года в Москве были официально опубликованы правила выгула собак. Необходимость нововведений звучала так: «В целях улучшения санитарно-эпидемиологической и эпизоотической обстановки в столице».
Рассказываем, как правильно выгуливать собаку и какие последствия несет за собой неправильный выгул животных.
Собака должна быть на поводке
При пересечении автомобильных дорог, в лифтах, помещениях общего пользования многоквартирных домов и их дворах, на детских и спортивных площадках собака должна находиться на поводке, который удерживает хозяин и тем самым контролирует свое животное.
В случае, если хозяин выгуливает собаку без поводка и утверждает, что она мирная, можно обратиться в полицию, которая выпишет административный штраф в размере 1000−2000 рублей.
Собака должна быть в наморднике
Согласно перечню, утвержденному в России, 12 пород собак и их метисы отнесены к потенциально опасным. В список включены животные, генетически предрасположенные к проявлению агрессии и силы, а также породы, используемые для травли, и некоторые аборигенные породы.
Такие породы собак, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и метисы этих собак обязаны быть в наморднике и на поводке. За несоблюдение правил хозяину выписывается штраф в размере от 1000 до 2000 рублей.
Другие правила выгула читайте в материале.
Анна Морозова