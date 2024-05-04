Как избежать неприятностей: правила выгула собак в городе

Такие породы собак, как акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и метисы этих собак обязаны быть в наморднике и на поводке. За несоблюдение правил хозяину выписывается штраф в размере от 1000 до 2000 рублей.