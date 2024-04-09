Как правильно выбрать дату для венчания?

Православные христиане, совершеннолетние. Верхняя допустимая граница для мужчин 70 лет, для женщин — 60 лет. Если пара ожидает ребенка, это не может стать причиной для отказа от обряда. Венчание невозможно, если один из пары не планирует принимать христианскую веру. Или если мужчина или женщина уже состоят в браке с другим человеком. Брак между родственниками запрещен.