Как правильно выбрать дату для венчания?

Венчание — это не обязанность, а осознанный выбор двух любящих и верующих людей. Обвенчаться могут не только молодожены, но и пары, живущие в законном браке.
Для чего нужно венчание?
Таинство венчания — это религиозный обряд, во время которого церковный служитель призывает Бога благословить новую семью, даровать ей счастье. Венчающиеся должны быть верующими и крещеными христианами. Развода не предусмотрено.
«Таинство заключается в том, что призывается Божественная благодать на претворение естественных отношений между мужчиной и женщиной в духовные отношения. Это стремление преображает естественную тягу полов друг ко другу в ступеньку ко Христу — вот что происходит», — рассказал журналу Фома протоиерей Павел Великанов.
Кто может венчаться?
Православные христиане, совершеннолетние. Верхняя допустимая граница для мужчин 70 лет, для женщин — 60 лет. Если пара ожидает ребенка, это не может стать причиной для отказа от обряда. Венчание невозможно, если один из пары не планирует принимать христианскую веру. Или если мужчина или женщина уже состоят в браке с другим человеком. Брак между родственниками запрещен.
Тем, кто давал обеты или принял рукоположение в священный сан, также нет права вступать в брачные узы.
Как выбрать день для венчания?
Нужно опираться на церковный календарь. Венчание не проводится во вторник, четверг и в субботу. А еще таинство венчания запрещено во время Пасхи, Великого поста и Масленичной недели. Женщинам нельзя венчаться во время критических дней.
Венчаться можно только днем. Самым удачным временем в году для венчального обряда по народным поверьям является первое воскресенье после Пасхи.
В 2024 году венчаться можно:
В мае 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 31 числа.
В июне 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 19, 21, 23—28, 30 числа.
В июле 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 числа.
В августе 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 28, 30 числа.
В сентябре 1, 2, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 числа.
В октябре 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 числа.
В ноябре 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27 числа.
В декабре нельзя, потому что Рождественский пост.