Как правильно вешать подкову на счастье: вверх рожками или вниз?

Подкова — символ удачи и счастья, который издавна используется в разных культурах. Существует мнение, что правильное размещение подковы в доме влияет на благополучие его обитателей. С чем связано поверье, что подкова привлечет счастье и удачу, и как ее правильно повесить — в справке aif.ru.
Почему подкова — символ удачи и счастья?
Подкову считают символом счастья и удачи уже не одно столетие и не только в России. Есть несколько историй получения подковой чудодейственной силы — их рассказывают в разных странах. Aif.ru собрал самые известные из них.
Согласно одной, в Древнем Египте коням фараона полагались золотые подковы — простые египтяне, нашедшие такой «трофей» на дороге, становились обеспеченными и явно более счастливыми.
Во второй истории речь идет об английском святом Дунстане Кентерберийском — министре финансов в X веке при дворе короля Эдмунда, который впоследствии стал епископом и считается покровителем кузнецов и ювелиров. По легенде он поймал дьявола клещами за нос и подковал, пообещав избавить его от боли, если сатана больше никогда не войдет в дом, где у входа висит подкова.
Третья — связана с ролью коня на Руси. Лошадь была главным помощником человека в различных сферах деятельности. От ее здоровья и благополучия зависело благополучие её хозяина. Качественно защищённые подковами копыта лошадей обеспечивали безопасность и комфорт во время передвижения, что было крайне важно для успешного выполнения работы. Так подкова и стала символом удачи.
Как и куда нужно повесить подкову, чтобы она приносила счастье?
В разных культурах это делают по-своему: можно повесить подкову внутри дома над дверью, можно с наружной стороны, вверх рожками или вниз — значения это не имеет, главное — верить в силу амулета.
Так, те, кто вешает подкову внутри дома рожками вверх, считают, что удача накапливается внутри импровизированного сосуда и расположение мешает радости и богатству покинуть дом. Хозяева, вешающие подкову рожками вниз, считают, что удача «окропит» каждого, кто войдет в дом. Вместе с тем, есть и другое объяснение: повесив подкову рожками вниз над дверью с улицы, с нее будут «стекать» проклятья и недоброжелательные мысли всех входящих.