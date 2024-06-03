Как правильно вешать подкову на счастье: вверх рожками или вниз?

Так, те, кто вешает подкову внутри дома рожками вверх, считают, что удача накапливается внутри импровизированного сосуда и расположение мешает радости и богатству покинуть дом. Хозяева, вешающие подкову рожками вниз, считают, что удача «окропит» каждого, кто войдет в дом. Вместе с тем, есть и другое объяснение: повесив подкову рожками вниз над дверью с улицы, с нее будут «стекать» проклятья и недоброжелательные мысли всех входящих.