Как правильно ухаживать за кожей зимой?

Зимой кожа подвергается серьезным испытаниям, если вы, конечно, не живете в климатической зоне, которая не меняется от сезона к сезону. В остальных случаях кожа в холодное время может обмораживаться, обветриваться и сильно страдать от этого.

На что обращать внимание в первую очередь?

Как утверждает врач-косметолог Анастасия Савина, уход за кожей летом и зимой должен быть разным, так как морозы, ветер и сухой воздух в помещениях нарушают водно-липидный баланс кожи и ослабляют ее защитные функции. Поэтому кожа может стать более чувствительной и склонной к раздражению, покраснениям и прочим неприятным явлениям.

Врач считает, что нужно обращать внимание в первую очередь на открытые участки лица и тела.

«Например, часто бывает так, что мочки полностью не покрываются шапкой и при этом на них надеты серьги. При сильных морозах лучше снимать украшения. Также стоит обратить внимание на одежду — рекомендуется использовать высокие воротники и шарфы, которые могут прикрыть нижнюю часть лица, закрыть нос, особенно при экстремально низких температурах на улице», — рассказала Савина.

Какие еще есть секреты для правильного ухода?

Важно помнить, что носить лучше натуральные ткани, которые не вызовут дополнительного раздражения. И не забывайте про слои в морозы. То есть лучше надеть плотную хлопковую футболку или майку, а уже сверху шерстяной свитер.

Если вы живете в регионе с низкими зимними температурами, то важно использовать специальные средства, которые защищают кожу от обморожения на улице. Помнить нужно и про уходовые процедуры дома. Отдайте предпочтение питательным и жирным текстурам. Не используйте агрессивные очищающие средства. Лучше отказаться от скрабов, спиртовых лосьонов и средств с сульфатами. Отдайте предпочтение средствам с жирными кислотами, витаминами и увлажняющими экстрактами.

Если собираетесь на улицу, то запомните правило: все уходовые средства должны быть нанесены не позднее, чем за полчаса. Кожа должна все впитать, чтобы потом на улице вы не получили обветренное лицо и руки.

И не забывайте про питьевой режим. Зимой выпивать достаточное количество воды не менее важно, чем в жаркие летние дни.