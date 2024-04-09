Как правильно ставить ударение в слове «узы»?

У слова «узы» есть одно общее понятие, но с разным подтекстом. Под узами понимают нечто, что связывает человека. Это могут быть оковы, кандалы или цепи (т. е. стесняет движение, гнетет, сдавливает). А могут быть, например, узы брака или дружбы (некий союз, внутреннее единение, прочная связь).
Какими бывают узы?
Узы могут быть:
- брачными;
- священными;
- родственными;
- супружескими;
- братскими;
- вековыми;
- кровными;
- прочными;
- телесными;
- семейными
и т. д.
Какой морфемный разбор у слова «узы»?
Слово «узы» состоит из корня «уз» и окончания «ы». К однокоренным словам термина можно отнести: узел, узник, обуза, узловой
Это слово женского рода, неодушевленное. Употребляется только во множественном числе и склоняется по падежам:
- Именительный падеж: узы.
- Родительный падеж: уз.
- Дательный падеж: узам.
- Винительный падеж: узы.
- Творительный падеж: узами.
- Предложный падеж: узах.
Какое ударение нужно ставить в слове «узы»?
По данным сервиса gramota.ru, ударение в слове «узы» всегда ставится на первую гласную «у» (на первый слог), независимо от формы падежа.