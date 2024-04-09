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Как правильно ставить ударение в слове «узы»?

Читайте в справке aif.ru, каково значение слова и как оно произносится.

Источник: Reuters

У слова «узы» есть одно общее понятие, но с разным подтекстом. Под узами понимают нечто, что связывает человека. Это могут быть оковы, кандалы или цепи (т. е. стесняет движение, гнетет, сдавливает). А могут быть, например, узы брака или дружбы (некий союз, внутреннее единение, прочная связь).

Какими бывают узы?

Узы могут быть:

  • брачными;
  • священными;
  • родственными;
  • супружескими;
  • братскими;
  • вековыми;
  • кровными;
  • прочными;
  • телесными;
  • семейными и т. д.

Какой морфемный разбор у слова «узы»?

Слово «узы» состоит из корня «уз» и окончания «ы». К однокоренным словам термина можно отнести: узел, узник, обуза, узловой и т. п.

Это слово женского рода, неодушевленное. Употребляется только во множественном числе и склоняется по падежам:

  • Именительный падеж: узы.
  • Родительный падеж: уз.
  • Дательный падеж: узам.
  • Винительный падеж: узы.
  • Творительный падеж: узами.
  • Предложный падеж: узах.

Какое ударение нужно ставить в слове «узы»?

По данным сервиса gramota.ru, ударение в слове «узы» всегда ставится на первую гласную «у» (на первый слог), независимо от формы падежа.