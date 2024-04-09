Как правильно ставить ударение в слове «узы»?

У слова «узы» есть одно общее понятие, но с разным подтекстом. Под узами понимают нечто, что связывает человека. Это могут быть оковы, кандалы или цепи (т. е. стесняет движение, гнетет, сдавливает). А могут быть, например, узы брака или дружбы (некий союз, внутреннее единение, прочная связь).