Как правильно ставить ударение в названии города Дубна?

Помимо места ударения, в слове «Дубна» долгое время оставалась спорной буква в суффиксе прилагательных, образованных от топонима: «е» или «и». Администрация города сделала запрос в Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН и спросила, как же правильно говорить и писать: «ДубнЕнский» или «ДубнИнский». Специалисты ответили, что верны оба варианта, но предпочтительнее использовать суффикс с «И». Между тем, Совет депутатов принял решение закрепить общеупотребительным вариантом суффикс «енск» и предложил привести все документы в утвержденную норму. Такой выбор суффикса был объяснен исторически сложившейся традицией.