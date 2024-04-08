Как правильно ставить ударение в названии города Дубна?

Дубна — город на севере Московской области со статусом наукограда. Также это крупнейший в России центр по исследованиям в области ядерной физики.
Где нужно ставить ударение в слове «Дубна»?
При произношении названия города Дубна ударение в слове следует ставить на последний слог: «ДубнА». Это вариант закреплен в Словаре собственных имен русского языка Ф. Л. Агеенко, а также в топонимическом словаре Е. М. Поспелова «Географические названия Московской области».
Помимо места ударения, в слове «Дубна» долгое время оставалась спорной буква в суффиксе прилагательных, образованных от топонима: «е» или «и». Администрация города сделала запрос в Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН и спросила, как же правильно говорить и писать: «ДубнЕнский» или «ДубнИнский». Специалисты ответили, что верны оба варианта, но предпочтительнее использовать суффикс с «И». Между тем, Совет депутатов принял решение закрепить общеупотребительным вариантом суффикс «енск» и предложил привести все документы в утвержденную норму. Такой выбор суффикса был объяснен исторически сложившейся традицией.
Откуда пошло название Дубна?
На гербе и флаге Дубны изображен дуб с синим стволом и зеленой кроной, на которую помещен золотой знак атома.
Географ, специалист в области топонимики и картографии Евгений Поспелов в своем топонимическом словаре «Географические названия Московской области» пишет, что начало строительства Дубны относится к 1947 году. Первоначально это был рабочий поселок с названием Дубно и он входил в бывшую Калининскую область (ныне Тверская область). Его название было связано с протекающей неподалеку рекой Дубна. В 1956 году Дубно преобразован в город областного подчинения, а двумя годами позже Президиум Верховного Совета РСФСР выпустил указ, предписывающий переименовать Дубно в Дубну.
В свою очередь, река Дубна — это правый приток Волги, протекает во Владимирской, Московской и Тверской областях. По данным того же словаря, этот гидроним имеет славянское происхождение, образован от названия дерева «дуб» с суффиксом -н-. В пользу этого предположения свидетельствует наличие этого суффикса, который часто использовался древними славянами для образования названий водоемов. С его помощью отражались характерные особенности именуемых рек. Например, Волошня происходит от слова «волок» (место перетаскивания судов из одной реки в другую, Гвоздня — от гвазда (означает «грязь, топь»), Рогозна — от рогоз (название болотного тростника).
Но есть и другая версия происхождения названия реки Дубна. Как указано в словаре, возможно участие балтийской основы dub, от которой в балтийских языках образовано много географических терминов. Например, в литовском языке dubine — означает «углубление», dube — «долина», dubuma — «впадина» и эти словам встречаются в названиях местных рек.