Как правильно спать в поезде — головой к окну или к проходу?

Правила перевозок пассажиров железнодорожным транспортом установлены приказом Минтранспорта РФ от 05.09.2022 № 352. Этот документ не содержит каких-либо положений, обязывающих пассажиров ложиться головой или ногами к окну время путешествия на поезде. Таким образом, пассажиры могут самостоятельно выбрать вариант размещения в зависимости от удобства и индивидуальных предпочтений.
Например, в плацкартном вагоне большинство людей предпочитают спать головой к окну. При таком положении подушка не падает с полки, есть возможность вытянуть ноги в проход и нет риска, что другие пассажиры заденут голову.
Что касается вагонов купе, здесь также большая часть пассажиров предпочитает ложиться головой к окну. Некоторые выбирают положение ногами к окну в случае, если дует из окна и есть риск простудиться.
Выбор наиболее удобного положения может быть также продиктован конструктивными особенностями купе. Например, во многих из них индивидуальные приборы освещения устанавливаются у окна, поэтому те, кто предпочитает читать в дороге, ложатся головой к светильнику и соответственно, к окну. Но есть поезда, в которых светильники устанавливаются как у дверей, так и у окна.
В некоторых двухэтажных поездах на втором этаже предусмотрен скос потолка со стороны окна. На сайте РЖД предупреждают, что на верхних полках в таких купе наиболее комфортно ложиться головой в сторону двери.