Как правильно спать в поезде — головой к окну или к проходу?

Выбор наиболее удобного положения может быть также продиктован конструктивными особенностями купе. Например, во многих из них индивидуальные приборы освещения устанавливаются у окна, поэтому те, кто предпочитает читать в дороге, ложатся головой к светильнику и соответственно, к окну. Но есть поезда, в которых светильники устанавливаются как у дверей, так и у окна.