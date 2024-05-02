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Как правильно произносится фамилия актера — Стэтхем или Стэйтем?

Носители русского языка часто допускают ошибку в произнесении и написании фамилии популярного американского актера.

Источник: AP 2023

В оригинале имя звезды боевиков пишется как Jason Statham. При этом в русских медиа его фамилию нередко произносят и пишут с ошибкой.

Как правильно — Стэтхем или Стэйтем?

Правильный вариант — Стэйтем.

В 2012 году Кен Ховард, на тот момент Глава Гильдия актеров Америки (SAG), рассказал о том, что многие журналисты в разных странах мира неправильно произносят фамилии актеров. «В частности, русские журналисты часто говорят Сталлоне и Стэтхэм вместо Сталлоуна и Стэйтема, а скандинавские репортеры обращаются к Скарлетт Джохэнссон как к мисс Йоханссон, делая ударение на первый слог», — отметил кинодеятель.

По его словам, творческие личности, будучи тонкими натурами, зачастую болезненно реагируют на неправильное использование собственных имен. Ховард отметил, что «правила должны быть едины для всех» и пообещал открыть раздел на сайте гильдии, где можно будет проверить точность написания имен и фамилий американских актеров.

Почему правильно произносить Стэйтем?

Как пояснили в школе английского языка Skyeng, транскрипция фамилии актера выглядит так —. В русском языке звука, передаваемого на письме сочетанием букв «th», нет, поэтому многие русскоязычные люди читают «t» («т») и «h» («х») как отдельные звуки. Но это неправильно, так как буквы «h» («х») в оригинале фамилии актера нет, поэтому вместо «th» («тх») в русском языке следует использовать просто «т».