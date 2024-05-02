Как правильно произносится фамилия актера — Стэтхем или Стэйтем?

В 2012 году Кен Ховард, на тот момент Глава Гильдия актеров Америки (SAG), рассказал о том, что многие журналисты в разных странах мира неправильно произносят фамилии актеров. «В частности, русские журналисты часто говорят Сталлоне и Стэтхэм вместо Сталлоуна и Стэйтема, а скандинавские репортеры обращаются к Скарлетт Джохэнссон как к мисс Йоханссон, делая ударение на первый слог», — отметил кинодеятель.