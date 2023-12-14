Как правильно принимать душ — лицом к воде или спиной?

Как правильно принимать душ? Этот, казалось бы, странный, и одновременно простой вопрос стал предметом спора в социальных сетях после того, как одна тиктокерша из Южной Калифорнии рассказала своим подписчикам, насчитывающим более 100 000 человек, что существует два способа принимать душ. Об этом написали New York Post, The New York Breaking News, WSTPost и многие другие.

О каких двух способах принимать душ рассказала девушка?

Возмутительницу спокойствия зовут Александра Ли (псевдоним Lovey Lee). Ей 29 лет. Свое «открытие» американка сделала случайно, узнав в разговоре с матерью, что они принимают душ по-разному.

По словам Александры, во время принятия водных процедур она всегда поворачивается спиной к душевой лейке, поэтому вода попадает ей на волосы и стекает по всему телу, тогда как ее мать, напротив, стоит лицом к источнику проточной воды. Ли призналась, что эта новость ее шокировала, ведь она была уверена, что все принимают душ, стоя спиной к лейке.

«Мне кажется, что нормальный способ принять душ — это насадка для душа позади вас. Кого-нибудь это еще удивляет?» — заявила она.

Девушка обратилась к пользователям с просьбой рассудить их спор с матерью.

Какой способ правильнее?

Судя по комментариям в соцсетях, пользователи разделились на два лагеря: одни называют «нормальным» и «правильным» способ мыться, отвернувшись от лейки, другие — стоя к ней лицом. Какой из этих методов единственно верный — сказать сложно, так как люди любят принимать душ так, как им наиболее комфортно. Например, когда моешь голову удобно стоять спиной к струям воды, а лицом— когда умываешься.

Любопытно то, что многие пользователи, как и Александра, действительно, не предполагали, что существует какой-то иной способ принимать душ, чем тот, к которому привыкли они:

«Кто, черт возьми, стоит перед водой?» — поинтересовался один из пользователей.

«Смотреть на воду — это неуравновешенно», — считает другой.

«Почему вы все принимаете душ задом наперед?» — спросил третий.

Есть и те, кто рассказал, что успешно совмещает оба способа мытья.

«Я постоянно вращаюсь, как шашлык», — сказал один из подписчиков.