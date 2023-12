Как правильно принимать душ — лицом к воде или спиной?

Как правильно принимать душ? Этот, казалось бы, странный, и одновременно простой вопрос стал предметом спора в социальных сетях после того, как одна тиктокерша из Южной Калифорнии рассказала своим подписчикам, насчитывающим более 100 000 человек, что существует два способа принимать душ. Об этом написали New York Post, The New York Breaking News, WSTPost и многие другие.