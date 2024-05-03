Как правильно пишется — «исподтишка» или «из-под тишка»?

Некоторые наречия в русском языке вызывают сложности в написании не только у школьников, но и у взрослых. Одно из них — слово «исподтишка». По современным правилам оно пишется слитно и с буквой «с». При этом встречаются ошибочные версии его употребления: «из-под тишка», «из под тишка», «из подтишка», «изподтишка» и др.