Как правильно пишется — «исподтишка» или «из-под тишка»?

Некоторые наречия в русском языке вызывают сложности в написании не только у школьников, но и у взрослых. Одно из них — слово «исподтишка». По современным правилам оно пишется слитно и с буквой «с». При этом встречаются ошибочные версии его употребления: «из-под тишка», «из под тишка», «из подтишка», «изподтишка» и др.
Почему слово «исподтишка» так пишется?
Если разобрать наречие «исподтишка» по составу, то в нем две приставки: «ис-» и «под-». «-Тиш-» является корнем, а «-к-» и «-а» — суффиксами.
Как поясняют филологи, слово «исподтишка» образованно от существительного «тишок», которое существовало в старину и использовалось как синоним слова «тишина». Слово «тишок» употребляясь вместе с предлогом «из-под» в родительном падеже («тишка»). Впоследствии предлог «из-под» трансформировался в единую приставку, а слово поменяло свое значение. Сейчас «исподтишка» значит «украдкой, скрытно, тайком» и обычно употребляется, когда речь идет о подлости.
По правилам современной орфографии, наречия, образованные из сочетания предлога с существительным, пишутся слитно, если это существительное больше не употребляется. Например, «впросак» или «спозаранку». Слово «тишок» тоже вышло из употребления, поэтому наречие «исподтишка» правильно писать слитно.
Что касается использования буквы «с» в первой приставке, то это обусловлено правилом русского языка, по которому перед глухой буквой «п» ставится глухая «с», а не «з».
Источники: https://gramota.ru, https://www.rbc.ru, https://www.kp.ru.