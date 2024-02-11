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Как правильно называть жителей Пензы?

Филолог объяснила, какие названия жителей Пензы считаются правильными.
Источник: Reuters

На этот вопрос ответила старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета Людмила Гурьянова:

— Есть два варианта, которые узаконены словарем «Русские названия жителей». Это пензенцы: пензенец и пензенка, а также пензяки: пензяк и пензячка. Оба варианты возможны для употребления. Другое дело, что каждый сам для себя определяет, как он хочет, чтобы его называли.

Однако в СМИ Пензенской области чаще встречаются варианты пензенец, пензенка, пензенцы. Эти варианты также более предпочтительны исходя из литературного русского языка, — отметила филолог Людмила Гурьянова в интервью агентству «Пенза-пресс».

Сами же жители города возмутились в социальных сетях, когда их назвали пензенками и пензяками. «Живу в Пензе, но такого названия жителей этого города не слышал», — отметил подписчик одной из городских групп.

В какой песне поется про жителей Пензы

Актер, шоумен и популярный телеведущий Павел Воля, который является уроженцем Пензы, не раз поправлял гостей шоу, когда речь заходила о его земляках. А потом и вовсе спел песню о родном городе «Пенза-Сити столица России», в которой еще раз напоминает:

"Я из Пензы — это там, где река Сура! Это Поволжье!

Я не с Урала! Не путайте Пензу с Пермью — мы не земляки,

И правильно будет пензенцы, а не пензюки!".