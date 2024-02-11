Как правильно называть жителей Пензы?

— Есть два варианта, которые узаконены словарем «Русские названия жителей». Это пензенцы: пензенец и пензенка, а также пензяки: пензяк и пензячка. Оба варианты возможны для употребления. Другое дело, что каждый сам для себя определяет, как он хочет, чтобы его называли.