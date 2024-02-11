Как правильно называть жителей Пензы?

На этот вопрос ответила старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Пензенского государственного университета Людмила Гурьянова:
— Есть два варианта, которые узаконены словарем «Русские названия жителей». Это пензенцы: пензенец и пензенка, а также пензяки: пензяк и пензячка. Оба варианты возможны для употребления. Другое дело, что каждый сам для себя определяет, как он хочет, чтобы его называли.
Однако в СМИ Пензенской области чаще встречаются варианты пензенец, пензенка, пензенцы. Эти варианты также более предпочтительны исходя из литературного русского языка, — отметила филолог Людмила Гурьянова в интервью агентству «Пенза-пресс».
Сами же жители города возмутились в социальных сетях, когда их назвали пензенками и пензяками. «Живу в Пензе, но такого названия жителей этого города не слышал», — отметил подписчик одной из городских групп.
В какой песне поется про жителей Пензы
Актер, шоумен и популярный телеведущий Павел Воля, который является уроженцем Пензы, не раз поправлял гостей шоу, когда речь заходила о его земляках. А потом и вовсе спел песню о родном городе «Пенза-Сити столица России», в которой еще раз напоминает:
"Я из Пензы — это там, где река Сура! Это Поволжье!
Я не с Урала! Не путайте Пензу с Пермью — мы не земляки,
И правильно будет пензенцы, а не пензюки!".