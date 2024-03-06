Адлер — курорт Краснодарского края, самый южный район Большого Сочи, расположен на берегу Черного моря в устье реки Мзымты. Здесь находятся международный аэропорт, знаменитый на весь мир Олимпийский парк и трасса Формулы-1. Проходит граница с Абхазией. А как называют жителей города — в материале aif.ru.
Откуда произошло название города Адлера?
Село Адлер основано в 1837 году как укрепление. В 1839 году переименовано в укрепление Святого Духа. Укрепление было разрушено в 1854 году при ликвидации Черноморской береговой линии. Заново восстановлено в 1869 году как селение Адлер.
О происхождении названия топонима существуют различные мнения. Согласно «Топонимическому словарю Кавказа» Александра Твердого, некоторые исследователи усматривают в нем тюркские элементы: «арт-лар» («ади-лар») переводится как «островитяне. По другой версии Адлер происходит от искаженного названия джигетского рода Аред или Аредба. После установления близких отношений турков с этим племенем, первые приблизили их к своему произношению, прибавив к основе Аред тюркский суффикс множественности “лар”, в результате чего получилось Аредлар, что означает Аредовы. Со временем топоним превратился в Адлер. После изгнания турок название было переделано на немецкий манер — Адлер. У шапсугов эта местность называлась Арты къуадж — “селение общины Арт”. Есть еще мнение, что свое имя топоним получил от брига “Адлер” — в переводе с немецкого “орел”. Некоторые усматривают в топониме Адлер собственное имя Алэр.
Как правильно называть жителей Адлера?
Чтобы выяснить официальное название жителей Адлера, обратимся к словарю-справочнику Евгения Левашова, Инны Городецкой «Русские названия жителей». Правильно называть горожан адлерцы. Или же адлерец и адлерчанка, в зависимости от обращения к мужчине или женщине.