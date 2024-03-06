Как правильно называть жителей Адлера?

О происхождении названия топонима существуют различные мнения. Согласно «Топонимическому словарю Кавказа» Александра Твердого, некоторые исследователи усматривают в нем тюркские элементы: «арт-лар» («ади-лар») переводится как «островитяне. По другой версии Адлер происходит от искаженного названия джигетского рода Аред или Аредба. После установления близких отношений турков с этим племенем, первые приблизили их к своему произношению, прибавив к основе Аред тюркский суффикс множественности “лар”, в результате чего получилось Аредлар, что означает Аредовы. Со временем топоним превратился в Адлер. После изгнания турок название было переделано на немецкий манер — Адлер. У шапсугов эта местность называлась Арты къуадж — “селение общины Арт”. Есть еще мнение, что свое имя топоним получил от брига “Адлер” — в переводе с немецкого “орел”. Некоторые усматривают в топониме Адлер собственное имя Алэр.