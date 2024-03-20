Как правильно называется самец кукушки?

Кукушка известна тем, что не строит себе гнезда, а вместо этого откладывает яйца в чужие. Но есть ли особое название у самца кукушки? Разбираемся вместе с aif.ru.
Почему кукушка так называется?
Название птицы происходит от звукоподражания. На самом деле, именно самцы кукушки, когда хотят привлечь внимание самки или отпугнуть соперников, издают эти знакомые всем звуки «ку-ку». А самка поет совсем по-другому. Она издает трель или низкий свист.
Чем отличаются самцы и самки кукушки?
Они очень похожи. Оба серые, с темными вкрапинами на спине и хвосте. У них длинный хвост и крючковатый клюв. Длина тела около 33 см, размах крыльев около 60 см. У самца светлое брюшко, а у самки — темное и пятнистое. А еще у самца скошенный по краям хвост, а у самки прямой. Вот и все различия.
Как называется самец кукушки?
В просторечии есть самые разные варианты, среди которых кукух, кукушок, кукуй или кокуй. Народы крайнего Севера называют самца этой птицы кукун, а для жителей Поволжья он — кукшей.
Но все эти названия не являются официальными или научными.
В словаре Даля «кукушка» — женский род, птица Сuculus canorus. Это, кстати, латинское название птицы. Кукушка обыкновенная, Сuculus canorus — наиболее известный вид в семействе кукушковых.
На самом деле, биологи называют самца кукушки — самец кукушки. Никаких особых названий для него нет. Так же, как для самца сороки или галки.