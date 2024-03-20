Как правильно называется самец кукушки?

Они очень похожи. Оба серые, с темными вкрапинами на спине и хвосте. У них длинный хвост и крючковатый клюв. Длина тела около 33 см, размах крыльев около 60 см. У самца светлое брюшко, а у самки — темное и пятнистое. А еще у самца скошенный по краям хвост, а у самки прямой. Вот и все различия.