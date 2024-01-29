Как правильно дезинфицировать гаджеты, чтобы их не испортить?
Для протирки телефона или планшета подойдет не каждое дезинфицирующее средство.
Для протирки телефона или планшета подойдет не каждое дезинфицирующее средство.
Специалист Роспотребнадзора разъяснила, что привычные всем гаджеты, например, смартфоны, на своей поверхности содержат множество бактерий. «При разговоре на корпус телефона попадают частицы слюны, которые содержат все виды бактерий, находящихся в ротовой полости», — отметила она. На аппарат попадают микроорганизмы с грязных рук. Телефон всегда находится в тепле и дополнительно нагревается при разговоре и подзарядке — в такой среде бактерии размножаются еще интенсивнее.
В первую очередь, нужно обрабатывать руки каждый раз после посещения общественных мест: можно мыть руки или обрабатывать их антисептическими салфетками или растворами. Также важно регулярно обрабатывать сам телефон, особенно там, где его корпус соприкасается с лицом. Чехол нужно снимать и обеззараживать отдельно. При обработке важно избегать попадания жидкости в технические отверстия телефона — в разъем для зарядки, наушников, динамики и микрофон.
Чтобы избавить поверхность техники от вредоносных и болезнетворных бактерий, эксперт советует использовать салфетки, пропитанные спиртовым раствором, или спиртосодержащие санитайзеры. Менее вредным для олеофобного покрытия смартфона является изопропиловый спирт, но при его отсутствии подойдет и этиловый. Обработка хлоргексидином также допустима, но, например, против возбудителей коронавирусной инфекции он не поможет.