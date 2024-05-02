Как правильно давать ребенку карманные деньги?

Худшее, что может сделать родитель, — просто выдавать ребенку купюры или монеты со словами «купи себе что-нибудь». Эксперты настаивают: выдача карманных денег — способ помочь ребенку освоить азы финансовой грамотности. Но нужно соблюдать несколько несложных правил.
Начать знакомство с деньгами финансовый консультант Инна Филатова рекомендует с копилки. Размер и периодичность выдаваемых денег определяют родители исходя из своих возможностей. Один из удобных способов — откладывать средства в дни аванса и зарплаты.
Когда ребенок получает в свое распоряжение деньги, то важно проговорить, на что можно будет потратить накопления. Даже если какое-то время не будет ясности, постепенно можно возвращаться к этому вопросу.
«Чтобы не пришлось каждый раз вмешиваться в желания детей потратить накопления, обговорите с ними необходимость каждой покупки. Со временем планы можно пересматривать и отказываться от ранее запланированных трат. Отлично, если дети записывают все свои расходы, а родители выдают ребенку сумму, соответствующую той, которую тот потратил разумно», — говорит эксперт.
При обучении финансовой грамотности можно составить список всех желаний и разделить их на четыре категории. В первую попадут недорогие и полезные приобретения, во вторую — недорогие и бесполезные, в третью — дорогие и полезные, а в четвертую — дорогие и бесполезные. Обсуждая каждую из покупок, родитель может легко аргументировать ее целесообразность. Например, товары из первой категории можно купить на карманные деньги. От дорогих и бесполезных приобретений лучше воздержаться. Дорогие и действительно нужные покупки потребуют дополнительных накоплений. Ну, а дешевые и бесполезные могут быть куплены, но только если действительно очень хочется.
Постепенно, кроме наличных денег ребенка, можно знакомить с такими банковскими продуктами, как пластиковые карты.