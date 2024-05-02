Как правильно давать ребенку карманные деньги?

При обучении финансовой грамотности можно составить список всех желаний и разделить их на четыре категории. В первую попадут недорогие и полезные приобретения, во вторую — недорогие и бесполезные, в третью — дорогие и полезные, а в четвертую — дорогие и бесполезные. Обсуждая каждую из покупок, родитель может легко аргументировать ее целесообразность. Например, товары из первой категории можно купить на карманные деньги. От дорогих и бесполезных приобретений лучше воздержаться. Дорогие и действительно нужные покупки потребуют дополнительных накоплений. Ну, а дешевые и бесполезные могут быть куплены, но только если действительно очень хочется.