Как познакомиться с девушкой на улице и в Сети: топ работающих советов и примеры фраз

Одни люди легко заводят новые знакомства с представителями противоположного пола, в то время как другие стесняются и не знают, что сказать. В таких ситуациях нередко оказываются мужчины, которые хотят познакомиться с девушкой на улице или в Сети. «Лента.ру» рассказывает, как вести себя при знакомстве с девушкой, чтобы повысить свои шансы на продолжение общения после первой встречи.

Знакомство с девушкой в интернете

С развитием современных технологий люди все чаще стали искать друзей или отношения в Сети — например, через социальные сети или специальные приложения для знакомств. При этом онлайн-знакомства имеют как плюсы, так и минусы.

Плюсы знакомства в Сети:

есть время подумать над ответом и перечитать написанное;

не нужно беспокоиться о внешнем виде при переписке;

не нужно преодолевать страх отказа, как при личной встрече;

можно заблокировать собеседника, с которым нет желания общаться;

можно познакомиться с человеком из другого города и даже из другой страны.

Минусы знакомства в Сети:

можно стать жертвой аферы — например, некоторые девушки ходят на свидания, чтобы поесть за счет мужчины;

при знакомстве в Сети некоторые не планируют долгосрочных отношений, но не говорят об этом в своих анкетах;

впечатление, которое девушка произвела при переписке, может быть обманчивым. Например, может отличаться стиль общения или внешний вид собеседницы по сравнению с фото профиля.

Как познакомиться с девушкой в интернете?

В первую очередь нужно выбрать правильную платформу для общения, рассказал в беседе с «Лентой.ру» психолог, НЛП-практик Сергей Былинкин.

Выбор правильной платформы для виртуальных знакомств — это первый и важный шаг. На рынке существует множество приложений и сайтов, нацеленных на разное: от поиска серьезных отношений до неформальных встреч. Выберите платформу, которая соответствует вашим целям. Сергей Былинкин психолог

После этого важно создать интересный профиль. Он станет вашей визитной карточкой в мир онлайн-знакомств, подчеркнул психолог.

Как создать интересный профиль на сайте знакомств?

Загрузите качественное фото. Выбирайте снимок в хорошем разрешении, на котором вы получились удачно. Не стоит ставить фотографии, снятые много лет назад, если с тех пор ваша внешность сильно изменилась — лучше выбрать актуальный снимок, чтобы не давать собеседникам неправильное представление о себе. Также не нужно загружать в профиль чужие снимки. Напишите информативную биографию. В ней обязательно подчеркните, какие отношения ищете на этом сайте: краткосрочные или серьезные. Также опишите свои увлечения и интересы, чтобы было проще найти общие темы для общения.

«Если вы нашли интересный профиль, не стесняйтесь начать разговор. Напишите личное сообщение, в котором укажите, почему решили связаться и что вас заинтересовало в девушке. Старайтесь избегать стандартных фраз, лучше задавайте вопросы на основе информации из ее профиля», — отметил Сергей Былинкин.

Фразы для знакомства с девушкой в Сети

Твоя улыбка меня обезоруживает. Хочу, чтобы ты улыбалась чаще — как это сделать?

Сразу обратил внимание на ваше фото среди сотен других. Пообщаемся?

Здравствуйте! Только зарегистрировался и сразу заметил ваш профиль. Надеюсь, вы останетесь единственной среди моих контактов.

Привет! Не вижу ни одной причины не написать вам! Не против пообщаться?

Долго думал, что написать, но все слишком банально. Поэтому скажу просто, но честно: вы очень красивая, не против пообщаться?

При виртуальном знакомстве важно уважать собеседника так же, как при личном. Если девушка не проявляет интерес, уважайте ее решение. Не стоит навязываться или давить на нее.

Если собеседница проявила встречный интерес, через некоторое время можно перевести общение на новый уровень. Сперва можно попробовать говорить с помощью видеозвонков, а затем предложить ей встретиться.

«Важно помнить, что виртуальные знакомства — это всего лишь начало. Чтобы развить отношения, важно строить доверие, быть честным и открытым и всегда помнить об уважении к личной жизни и границам другого человека. Виртуальные знакомства могут быть успешными, если вы подходите к ним с интересом и искренностью», — подчеркнул Сергей Былинкин.

Знакомство с девушкой на улице

Знакомства на улице могут быть захватывающим и приятным опытом, но они требуют уверенности и такта, отметил психолог. При этом за последние годы люди не так часто знакомились на улице, как раньше, когда социальные сети и специальные приложения были менее популярны.

Как и у знакомства в Сети, у знакомства на улице есть свои плюсы и минусы.

Плюсы уличных знакомств:

собеседники сразу видят внешность друг друга — при реальной встрече не получится скрыться за отфотошопленными или вовсе чужими фотографиями;

по живому общению можно сразу понять, какое впечатление вызывает новая знакомая: есть ли желание продолжать с ней общение или это «не ваш» человек;

знакомиться на улице быстрее и проще, чем в Сети: не нужно думать, о чем написать, чтобы начать беседу. Ведь если девушка не проявит интерес, она сразу скажет об этом и пойдет дальше.

Минусы уличных знакомств:

подойти к девушке решится не каждый мужчина. Часто молодые люди просто стесняются или считают, что новая знакомая точно не захочет продолжать с ними общаться;

нужно заранее думать, как завязать разговор. Иначе можно произвести плохое первое впечатление, начав заикаться или используя стереотипные фразы пикапа вроде «вашей маме зять не нужен?»;

девушка может быть в плохом настроении или опаздывать. Нельзя предсказать, о чем будет думать девушка непосредственно во время знакомства. Велик шанс подойти к ней в неподходящий момент: возможно, она торопится на работу, поссорилась с другом или просто не хочет ни с кем говорить. Тогда она откажется продолжать разговор, но дело действительно будет не в вас, а в ней;

общих интересов может не быть. При знакомстве через соцсети и специальные приложения можно посмотреть интересы девушки в ее профиле, а уже потом завязать разговор. А вот если вам захотелось подойти к девушке на улице, есть шанс, что будет очень трудно найти общие темы для разговора;

девушка может быть в отношениях. Даже если на безымянном пальце новой знакомой нет обручального кольца, это не значит, что у нее нет мужа или парня, с которым она состоит в серьезных отношениях. При знакомстве в Сети информацию о личной жизни девушки, которая понравилась, можно найти в ее профиле. А вот при знакомстве на улице остается только испытывать удачу.

Как познакомиться с девушкой на улице?

Прежде чем подойти к девушке, обратите внимание на ее поведение. Нужно выбрать подходящий момент, когда она не спешит или не слишком занята. Если она говорит по телефону или быстро идет, то и дело поглядывая на часы, лучше не начинать разговор.

Не стоит кричать что-то вслед девушке, которая уже прошла мимо, или пытаться прикоснуться к ней. Ведите себя открыто и дружелюбно, чтобы не испугать девушку, иначе она вряд ли даст шанс даже начать беседу.

Убедитесь, что с вашей внешностью все в порядке. Опрятный и ухоженный вид повысит шансы на продолжение общения с новой знакомой.

После того как вы подошли к девушке, начните разговор. Не молчите и не теряйтесь — вместо этого сделайте комплимент или спросите ее имя. «Начните с улыбки и приветствия. Улыбка может сделать вас более привлекательным и расположить собеседницу к беседе. Простое “Привет!” или “Здравствуйте!” может быть отличным началом», — отметил Сергей Былинкин.

Фразы для знакомства с девушкой на улице

Какое красивое у вас платье!

Привет, ты выглядишь знакомой. Как тебя зовут?

Привет! Ты мне очень понравилась с первого взгляда, можно с тобой познакомиться?

Добрый день! Я (имя)! Вы мне очень понравились, можно узнать ваше имя?

Также можно помочь девушке, прежде чем начать разговор: например, открыть дверь или предложить донести тяжелые сумки.

Если девушка не против пообщаться, постарайтесь найти общую тему для разговора. «Это могут быть погода, окружение или событие, которое происходит в данный момент. Общие темы помогут сделать разговор более естественным и непринужденным», — подчеркнул психолог.

Обязательно покажите интерес к беседе: людям нравится, когда собеседник уделяет им внимание, поэтому слушайте и задавайте вопросы. «Если беседа идет хорошо, предложите продолжить разговор в другом месте. Например, вы можете пригласить ее на чашку кофе или прогулку», — отметил Сергей Былинкин.

Будьте уверенными, но не навязчивыми. Уверенность в себе привлекательна, но нельзя быть навязчивым или назойливым.

Не забывайте шутить, но избегайте острых или специфических тем, которые могут понять не все. Девушка оценит чувство юмора, но может отказаться продолжать общение, если ваши шутки покажутся слишком «черными» или банальными.

Не забудьте попросить у новой знакомой номер телефона, если хотите продолжить общение. Если все сделаете правильно, это общение может со временем привести к прочным отношениям.

«Знакомство на улице может быть непредсказуемым, но именно в этой непредсказуемости кроется его очарование», — подчеркнул психолог.

Как понять, что девушка вами заинтересовалась?

«Один из самых распространенных вопросов, который волнует многих мужчин: “Понравился ли я ей?” Понять, что девушка интересуется вами, может быть не так просто, но есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание», — отметил Сергей Былинкин.

Она ищет ваше общество и инициирует контакт. «Если девушка активно приглашает вас куда-то, начинает предлагать свои идеи, как провести время, и интересуется вашими планами, это может быть признаком того, что она хочет проводить больше времени с вами», — рассказал психолог. На это указывает и то, что девушка начинает писать или звонить первой. Она делает комплименты. Мужчина будет часто получать в свой адрес комплименты от девушки, если он ей понравился. Она старается вас понять. Девушка будет задавать много вопросов о вашей жизни, об увлечениях и интересах. Она физически проявляет интерес. «Физический контакт, такой как касание плеча, локтя или руки, может быть показателем, что она хочет быть ближе к вам», — подчеркнул психолог. Она улучшает свой внешний вид. «Если девушка начала более тщательно следить за своим внешним видом, одеваться более стильно, это может быть признаком того, что она хочет выглядеть привлекательно для вас», — добавил Сергей Былинкин. Она приглашает вас на свои мероприятия. Это очень важный шаг, если девушка приглашает вас встретиться с ее друзьями и близкими. Это может быть знаком, что она хочет ближе познакомить вас с частью своей жизни, подчеркнул специалист. Она дарит подарки. Это указывает на проявление заботы. Если девушка пытается порадовать мужчину маленькими знаками внимания, это может говорить о ее привязанности к нему. Она проявляет ревность. Иногда ревность может быть признаком интереса. «Если она реагирует на ваше внимание к другим женщинам, это может говорить о том, что она волнуется, что может потерять вас», — пояснил специалист. Она говорит о будущем. Если девушка начинает обсуждать будущие планы, путешествия или мероприятия, в которые она бы хотела вас включить, это признак, что она видит вас в своей будущей жизни.