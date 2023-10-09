Как потратить маткапитал на детский сад?
Aif.ru публикует инструкцию для родителей.
Aif.ru публикует инструкцию для родителей.
Какие услуги можно оплатить материнским капиталом в детском саду и как это правильно сделать — в справке aif.ru.
С 2020 года родителю не нужно предпринимать никаких действий по получению этого документа — его оформляют в проактивном порядке, т.е. без заявления. Исключение — усыновление: придется самостоятельно обратиться в Социальный фонд.
Нет. Деньги можно использовать сразу с рождения ребенка, но только на оплату базовых функций детского сада — содержания, присмотра и ухода. Чтобы оплатить дополнительные услуги, например, подготовку к школе или спортивные занятия, нужно ждать трех лет.
Использовать маткапитал на можно не только на оплату пребывания ребенка в государственном детском саду, но и в частном, и даже, если его открыл индивидуальный предприниматель в своей квартире, но только при наличии соответствующей лицензии. Проверить контрагента можно через сервис федерального Рособрнадзора: указав субъект РФ и наименование учреждения, можно получить информацию о дате выдаче лицензии и ее текущем статусе.
Да, например, можно использовать средства маткапитала на последнего ребенка для оплаты дошкольного образования старших детей.
Подать заявление на использование бюджетных средств можно как лично: при обращении в Социальный фонд или через МФЦ, так и удаленно: через портал государственных услуг.
Как разъясняет Социальный фонд, достаточно заявления (бланк можно скачать здесь) и трех документов:
Последний документ на сайте Социального фонда называется «Сведения к заявлению о распоряжении средствами МСК, направленных на образование ребенка и других расходов, связанных с получением образования», скачать форму для заполнения можно здесь. Заполнять расчет должна бухгалтерия детского сада.
Лицензия на оказание образовательных услуг в этот список не входит, но для ускорения процесса распечатку или копию можно приложить.
Самый простой способ подать документы — через личный кабинет на портале. Для этого нужно:
Пакет документов в оригинале также необходимо будет предоставить в Социальный фонд.
Средства материнского капитала поступят на счет образовательного учреждения в течение пяти дней с момента принятия положительного решения по заявлению.