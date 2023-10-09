Как потратить маткапитал на детский сад?

Какие услуги можно оплатить материнским капиталом в детском саду и как это правильно сделать — в справке aif.ru.

Как получить сертификат на материнский капитал?

С 2020 года родителю не нужно предпринимать никаких действий по получению этого документа — его оформляют в проактивном порядке, т.е. без заявления. Исключение — усыновление: придется самостоятельно обратиться в Социальный фонд.

Обязательно ли ждать достижения ребенком трех лет, чтобы воспользоваться маткапиталом на оплату детского сада?

Нет. Деньги можно использовать сразу с рождения ребенка, но только на оплату базовых функций детского сада — содержания, присмотра и ухода. Чтобы оплатить дополнительные услуги, например, подготовку к школе или спортивные занятия, нужно ждать трех лет.

Как проверить, есть ли у сада лицензия на образовательную деятельность?

Использовать маткапитал на можно не только на оплату пребывания ребенка в государственном детском саду, но и в частном, и даже, если его открыл индивидуальный предприниматель в своей квартире, но только при наличии соответствующей лицензии. Проверить контрагента можно через сервис федерального Рособрнадзора: указав субъект РФ и наименование учреждения, можно получить информацию о дате выдаче лицензии и ее текущем статусе.

Можно ли использовать маткапитал одного ребенка на оплату детского сада для другого?

Да, например, можно использовать средства маткапитала на последнего ребенка для оплаты дошкольного образования старших детей.

Куда обратиться с заявлением, чтобы направить маткапитал на оплату детского сада?

Подать заявление на использование бюджетных средств можно как лично: при обращении в Социальный фонд или через МФЦ, так и удаленно: через портал государственных услуг.

Какие документы нужны, чтобы оплатить детский сад маткапиталом?

Как разъясняет Социальный фонд, достаточно заявления (бланк можно скачать здесь) и трех документов:

паспорта владельца сертификата, который заключил договор с детским садом;

договора с детским садом;

расчета размера оплаты услуг.

Последний документ на сайте Социального фонда называется «Сведения к заявлению о распоряжении средствами МСК, направленных на образование ребенка и других расходов, связанных с получением образования», скачать форму для заполнения можно здесь. Заполнять расчет должна бухгалтерия детского сада.

Лицензия на оказание образовательных услуг в этот список не входит, но для ускорения процесса распечатку или копию можно приложить.

Как оплатить материнским капиталом детский сад через «Госуслуги»?

Самый простой способ подать документы — через личный кабинет на портале. Для этого нужно:

Выбрать раздел «Распоряжение материнским капиталом».

Кликнуть на вкладку «Образование ребенка».

Выбрать категорию образовательной организации.

Выбрать вид услуги, которую нужно оплатить: присмотр и уход или образовательные услуги.

Заполнить и отправить заявление.

Пакет документов в оригинале также необходимо будет предоставить в Социальный фонд.

Когда перечислят деньги?