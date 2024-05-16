Как понять, что вы точно готовы завести собаку

Мечтаете о четвероногом друге? Тогда не стоит забывать, что есть много факторов, которые следует учитывать прежде чем заводить собаку.
Готовы ли вы завести собаку?
Как рассказали в Российской кинологической федерации (РКФ), не стоит недооценивать ответственность, которая ляжет на ваши плечи, как хозяина собаки. Поэтому, прежде чем заводить питомца, честно ответьте себе на ряд вопросов и реально оцените свои возможности:
- Сможете ли вы «встроить» собаку в ваш привычный график?
- Как ваши родные, с которыми вы живете под одной крышей, отреагируют на нового члена семьи?
- Будет ли у вас время, чтобы его ежедневно выгуливать, причем не один раз?
- Вы готовы, что щенок первое время будет писать дома?
- Убирать шерсть, если собака линяет?
- Не срываться, если она лает, скулит, требует внимание или грызет ваши вещи?
- Подходят ли ваши жилищные условия для питомца?
- Хватит ли у вас финансов, чтобы содержать животное (корм, экипировка, аптечка, услуги ветврача, игрушки
и т. д.)?
- А терпения и любви, чтобы с ним взаимодействовать, воспитывать и тренировать?
Эксперты советуют: принимать такое важное решение нужно опираясь только на факты, а не фантазии, и тогда жизнь с хвостатым вас не разочарует. Если же есть хоть малейшее сомнение — не заводите собаку.
«Иногда именно решение отказаться от мечты или отложить ее реализацию до лучших времен оказывается истинным проявлением ответственности, любви и заботы», — подчеркнули в РКФ.
Что нужно сделать до приобретения щенка?
В РКФ рекомендуют все вопросы по содержанию и воспитанию собаки уточнять до приобретения щенка. В частности, нужно:
- выбирать собаку не по картинке, а по ее характеристикам
- поговорить с заводчиками, кинологами и, самое главное, простыми владельцами собак на прогулочных площадках, почитайте о выбранной породе в Интернете
- выясните какие особенности характера у породы, ее темперамент
- узнайте, чем эти собаки болеют чащи всего и почему, а также как правильно за ними ухаживать (стрижка шерсти, когтей
и т. д.) и защитить от паразитов и клещей, как приучить к новому месту, туалету
- выясните, где найти хорошего ветеринара, грумера и кинолога
- если приобретаете собаку у заводчика, то уточните информацию о пакете документов, родословную животного, его прививках
и т. д.
- проведите исследование на наличие аллергии
Как правильно выбрать породу собак?
Выбор породы — самый важный шаг, ведь именно на этом этапе вы формируете ваши будущие комфортные взаимоотношения с собакой, — отметили в РКФ.
«Выбирая породу, обязательно ответьте себе на несколько вопросов, первый из которых — зачем мне собака? Для занятий спортом, для уютных посиделок дома, для охраны, для выставок, для всего сразу? Чтобы не ошибиться, нельзя забывать о функциях, ради выполнения которых создана порода», — пояснили специалисты.
Если вы человек спокойный, то берите себе в компаньоны некрупную собачку, которая разделит с вами уютные посиделки дома. Любите спорт и активный отдых — не выбирайте флегматиков. Такие собаки неохотно согласятся на многочасовые прогулки.
Источники: https://rkf.org.ru https://dzen.ru