Как понять, что вы точно готовы завести собаку

«Выбирая породу, обязательно ответьте себе на несколько вопросов, первый из которых — зачем мне собака? Для занятий спортом, для уютных посиделок дома, для охраны, для выставок, для всего сразу? Чтобы не ошибиться, нельзя забывать о функциях, ради выполнения которых создана порода», — пояснили специалисты.