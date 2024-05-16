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Как понять, что вы точно готовы завести собаку

Если вы любите собак, это не значит, что вы можете стать хорошим хозяином для четвероногого.

Источник: РИА "Новости"

Мечтаете о четвероногом друге? Тогда не стоит забывать, что есть много факторов, которые следует учитывать прежде чем заводить собаку.

Готовы ли вы завести собаку?

Как рассказали в Российской кинологической федерации (РКФ), не стоит недооценивать ответственность, которая ляжет на ваши плечи, как хозяина собаки. Поэтому, прежде чем заводить питомца, честно ответьте себе на ряд вопросов и реально оцените свои возможности:

  • Сможете ли вы «встроить» собаку в ваш привычный график?
  • Как ваши родные, с которыми вы живете под одной крышей, отреагируют на нового члена семьи?
  • Будет ли у вас время, чтобы его ежедневно выгуливать, причем не один раз?
  • Вы готовы, что щенок первое время будет писать дома?
  • Убирать шерсть, если собака линяет?
  • Не срываться, если она лает, скулит, требует внимание или грызет ваши вещи?
  • Подходят ли ваши жилищные условия для питомца?
  • Хватит ли у вас финансов, чтобы содержать животное (корм, экипировка, аптечка, услуги ветврача, игрушки и т. д.)?
  • А терпения и любви, чтобы с ним взаимодействовать, воспитывать и тренировать?

Эксперты советуют: принимать такое важное решение нужно опираясь только на факты, а не фантазии, и тогда жизнь с хвостатым вас не разочарует. Если же есть хоть малейшее сомнение — не заводите собаку.

«Иногда именно решение отказаться от мечты или отложить ее реализацию до лучших времен оказывается истинным проявлением ответственности, любви и заботы», — подчеркнули в РКФ.

Что нужно сделать до приобретения щенка?

В РКФ рекомендуют все вопросы по содержанию и воспитанию собаки уточнять до приобретения щенка. В частности, нужно:

  • выбирать собаку не по картинке, а по ее характеристикам
  • поговорить с заводчиками, кинологами и, самое главное, простыми владельцами собак на прогулочных площадках, почитайте о выбранной породе в Интернете
  • выясните какие особенности характера у породы, ее темперамент
  • узнайте, чем эти собаки болеют чащи всего и почему, а также как правильно за ними ухаживать (стрижка шерсти, когтей и т. д.) и защитить от паразитов и клещей, как приучить к новому месту, туалету
  • выясните, где найти хорошего ветеринара, грумера и кинолога
  • если приобретаете собаку у заводчика, то уточните информацию о пакете документов, родословную животного, его прививках и т. д.
  • проведите исследование на наличие аллергии

Как правильно выбрать породу собак?

Выбор породы — самый важный шаг, ведь именно на этом этапе вы формируете ваши будущие комфортные взаимоотношения с собакой, — отметили в РКФ.

«Выбирая породу, обязательно ответьте себе на несколько вопросов, первый из которых — зачем мне собака? Для занятий спортом, для уютных посиделок дома, для охраны, для выставок, для всего сразу? Чтобы не ошибиться, нельзя забывать о функциях, ради выполнения которых создана порода», — пояснили специалисты.

Опытные кинологи считают, что выбор питомца считается удачным, если владелец и собака сошлись характерами.

Если вы человек спокойный, то берите себе в компаньоны некрупную собачку, которая разделит с вами уютные посиделки дома. Любите спорт и активный отдых — не выбирайте флегматиков. Такие собаки неохотно согласятся на многочасовые прогулки.