Как понять, что в организме не хватает цинка?

Цинк — это второй после железа наиболее распространенный металл в организме человека. Его дефицит может приводить к нарушению роста, в том числе во внутриутробном периоде, проблемам с иммунной системой (появляется повышенная склонность к пневмониям, диарее и другим инфекционным заболеваниям), осложнениям беременности (возможны преждевременные роды, аномалии развития плода), ухудшению центрального зрения. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Из-за чего возникает нехватка цинка?
Впервые специалисты выявили цинк-дефицитное состояние у жителей Юго-Восточной Азии в 1960-х годах. Согласно данным ВОЗ, сегодня нехватка этого элемента наблюдается более чем у 2 млрд человек в мире. Чаще всего дефицит цинка диагностируют в Юго-Восточной Азии, на юге Африки, а также в других развивающихся странах.
Цинк-дефицитное состояние может возникать по одной или нескольким причинам:
- низкое содержание цинка в пищевых продуктах из-за его недостаточного содержания в почвах, засушливого климата или недостатка влаги;
- повышенные физиологические потребности в элементе — наблюдаются у младенцев, подростков, беременных и кормящих женщин;
- нарушение усвоения цинка либо его чрезмерные потери из-за плохого всасывания в тонкой кишке, применения отдельных лекарственных средств, отравления тяжелыми металлами, алкоголизма и др.
Как проявляется дефицит цинка?
Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, недостаток цинка в организме не имеет каких-либо специфических симптомов. При дефиците этого нутриента могут наблюдаться различные неспецифические состояния:
- нарушение сна;
- ухудшение состояния кожи, волос и ногтей;
- повышенное выпадение волос;
- снижение аппетита;
- ухудшение ночного зрения;
- снижение настроения;
- медленное заживление ран и пр.
В случае появления этих симптомов следует обратиться к врачу, чтобы он поставил диагноз и назначил лечение.
Как восполнить недостаток цинка?
Рекомендуемый уровень потребления цинка для взрослого человека составляет 15 мг в сутки. Есть продукты, которые способны полностью или частично восполнить эту норму, например, моллюски (в 100 г содержится 78,8 мг цинка), телятина (12 мг/100 г), говядина (6,31 мг/100 г), миндаль (3,57 мг/100 г), темный шоколад (3,31 мг/100 г). Однако, как предупреждают в ведомстве, только 20−40% цинка усваивается из пищи.
В случае дефицита цинка врач может назначить препараты с этим микроэлементом. В БАДах он присутствует в формах пиколината цинка, глюконата цинка, сульфата цинка и ацетата цинка. По данным некоторых исследований, у пиколината цинка самая высокая биодоступность по сравнению с остальными формами. Но нужно иметь в виду, что длительный прием цинка в высоких концентрациях может приводить к дефициту меди, поэтому перед применением БАДа следует проконсультироваться с врачом — он подберет оптимальный курс и дозировку.