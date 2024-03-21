Как понять, что в организме не хватает цинка?

В случае дефицита цинка врач может назначить препараты с этим микроэлементом. В БАДах он присутствует в формах пиколината цинка, глюконата цинка, сульфата цинка и ацетата цинка. По данным некоторых исследований, у пиколината цинка самая высокая биодоступность по сравнению с остальными формами. Но нужно иметь в виду, что длительный прием цинка в высоких концентрациях может приводить к дефициту меди, поэтому перед применением БАДа следует проконсультироваться с врачом — он подберет оптимальный курс и дозировку.