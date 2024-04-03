Как понять, что у тебя не лень, а синдром бездельника?

По мнению психологов, ленивый человек откладывает выполнение возложенных на него обязанностей, в то время как бездельник даже не стремится сделать что-то. В отличие от бездельника, лентяй понимает все, что происходит вокруг него, и если видит в происходящем выгоду для себя, то охотно и активно участвует в каком-либо деле. Безделье же не всегда вызвано ленью. Иногда у человека просто нет цели, он живет бесцельно, не понимает цели своего существования. Целыми днями ничего не делает и его это устраивает.