Как понять, что у человека синдром Мюнхгаузена?

Синдром Мюнхгаузена включен в МКБ-10 (Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра, принятая ВОЗ) в качестве одного из расстройств личности и поведения в зрелом возрасте. Он фигурирует под кодом F68.1 — умышленное вызывание или симулирование симптомов или инвалидности физического или психологического характера. В классификаторе говорится, что пациенты с таким расстройством неоднократно симулируют симптомы по не вполне понятной причине и могут нанести себе вред, чтобы вызвать признаки нарушений и, по-видимому, взять на себя роль больного. Часто такое поведение сочетается с другими заметными расстройствами личности и взаимоотношений.