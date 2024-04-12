Как понять, что у человека синдром Мюнхгаузена?

Синдром Мюнхгаузена — это психическое расстройство, при котором человек симулирует или искусственно вызывает у себя симптомы болезни, чтобы подвергнуться медицинскому обследованию, лечению, пребыванию в больнице и даже хирургическому вмешательству. Обычно у таких пациентов длительная история диагностики и лечения в различных лечебных учреждениях.
Синдром Мюнхгаузена был впервые описан английским эндокринологом и гематологом Ричардом Ашером в 1951 году и был назван в честь барона К. Ф. фон Мюнхгаузена, который прославился своими неправдивыми историями о своей жизни. Впоследствии этот синдром приобрел множество других названий: синдром профессионального больного, больничного привыкания, имитирующее расстройство, ложное заболевание, индуцированное заболевание, фиктивное хроническое расстройство, больничное мошенничество, синдром госпитальной преступности и др.
Чаще всего пациенты с синдромом Мюнхгаузена жалуются на головную боль, кровотечения, острую боль в сердце, рвоту, диарею, слабость, анемию, потерю зрения, боли в суставах, раны на коже и др. Такие пациенты могут искусственно вызывать у себя острые состояния при помощи передозировки лекарств, съедания испорченных продуктов и пр.
Синдром Мюнхгаузена включен в МКБ-10 (Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра, принятая ВОЗ) в качестве одного из расстройств личности и поведения в зрелом возрасте. Он фигурирует под кодом F68.1 — умышленное вызывание или симулирование симптомов или инвалидности физического или психологического характера. В классификаторе говорится, что пациенты с таким расстройством неоднократно симулируют симптомы по не вполне понятной причине и могут нанести себе вред, чтобы вызвать признаки нарушений и, по-видимому, взять на себя роль больного. Часто такое поведение сочетается с другими заметными расстройствами личности и взаимоотношений.
Существует также вариант синдрома Мюнхгаузена, который называют делегированным или «по доверенности». Это симулятивное расстройство, при котором родитель или другое лицо, его заменяющее, намеренно вызывает у ребенка или уязвимого взрослого (например, инвалида) болезненные состояния или выдумывают их, чтобы обратиться за медицинской помощью. Делегированный синдром Мюнхгаузена чаще всего наблюдается у женщин, в большинстве случаев — родных матерей.
Из-за чего развивается синдром Мюнхгаузена?
Мотивация страдающих синдромом Мюнхгаузена обычно неизвестна, так как эти люди чаще всего не проходят психиатрическую экспертизу и не сотрудничают с исследователями. Ученые предполагают, что они испытывают потребность во внимании, заботе и сострадании.
К основным факторам, предрасполагающим к этому заболеванию, относят:
- жестокое обращение или отсутствие заботы в детстве;
- длительное лечение или госпитализацию в детском или подростковом возрасте;
- детский опыт тяжелого заболевания, при котором отношение родителей и близких людей к ребенку кардинально менялось;
- опыт работы в сфере здравоохранения;
- другие психологические проблемы и расстройства личности.
Как распознать человека с синдромом Мюнхгаузена?
Есть несколько диагностических критериев заболеваний, включенных в МКБ-10 под кодом F68.1:
- преднамеренное воспроизведение или симулирование симптомов или самостоятельное нанесение ран для получения симптомов;
- отсутствие внешних мотиваций (например, получение льгот, предназначенных для больных людей, т. п.);
- нет другого подтвержденного физического или психического расстройства, которое могло бы объяснить симптомы.
Симулятивное расстройство, накладываемое на самого себя (англ. factitious disorder imposed on self) также присутствует в DSM-5 (англ. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition — Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам 5-го издания) — это номенклатура психических расстройств, которая используется в США. Это заболевание фигурирует под кодом 300.19 (F68.10) и имеет следующие критерии:
- фальсификация физических или психологических признаков или симптомов либо причинение травмы или провоцирование заболевания;
- человек представляет себя другим больным, ослабленным или травмированным;
- обманчивое поведение проявляется даже при отсутствии очевидной внешней выгоды;
- поведение не объясняется другим психическим расстройством, таким как бредовое расстройство или другое психотическое расстройство.
Под кодом F68.A в DSM-5 включено симулятивное расстройство, накладываемое на других людей (англ. «factitious disorder imposed on another»), что соотносится с делегированным синдром Мюнхгаузена. Его критерии диагностики такие же, как и при симулятивном расстройстве, накладываемом на самого себя, с той разницей, что человек симулирует не свою болезнь, а болезнь другого человека.
Исследователь Ален Крус-Портеллес с коллегами выделил симптомы, указывающие на симуляцию пациента с синдромом Мюнхгаузена:
- драматическое, неопределенное и непоследовательное представление симптомов пациентом;
- оперирование медицинскими терминами при рассказе о своем состоянии;
- несостыковки между историей болезни и объективными результатами диагностики;
- описание болезни в точности, как в медицинском учебнике;
- множество госпитализаций в различные больницы с длительной историей болезни;
- человек работает в сфере здравоохранения или обучается на специалиста в этой области;
- пациент посещает отделения неотложной помощи, когда наиболее опытный персонал не работает (например, в праздники, по вечерам и выходным);
- безразличное принятие рискованных и инвазивных процедур (связаны с проникновением через естественные внешние барьеры организма: кожу или слизистые оболочки);
- появление симптомов только тогда, когда пациент находится под наблюдением;
- пациент злоупотребляет наркотиками, особенно обезболивающими или седативными средствами, отпускаемыми по рецепту;
- проявление враждебности, когда пациента не слышат или спрашивают о его прошлом, истории болезни, или когда их просят предоставить документы в качестве доказательства болезни;
- видимое развитие осложнений или изменение начальных симптомов после того, как врач исключил предполагаемое заболевание.
Также специалисты выделяют другие симптомы и признаки синдрома Мюнхгаузена:
- наличие драматичной и при этом противоречивой истории болезни;
- неясные симптомы, которые не поддаются контролю, становятся более серьезными или изменяются после начала лечения;
- постоянные рецидивы после улучшения состояния;
- наличие у пациента множества хирургических рубцов;
- готовность или желание пройти диагностику, операции или другие медицинские процедуры;
- препятствование контакту врача с членами семьи, друзьями или предыдущими врачами;
- проблемы с идентичностью и самооценкой.
При делегированном синдроме Мюнхгаузена предупреждающие знаки есть как у ребенка, так и у того, кто за ним ухаживает.
Настораживающие признаки у ребенка включают:
- часто повторяющиеся травмы, болезни или госпитализации;
- симптомы, которые не совсем подходят к какому-либо заболеванию;
- симптомы, которые не подтверждают результаты анализов;
- симптомы, которые, как кажется, улучшаются при медицинском наблюдении и ухудшаются дома.
- К предупреждающим знакам у родителя или опекуна относят:
- желание привлечь к себе внимание;
- стремление казаться самоотверженным и преданным;
- чрезмерно активное взаимодействие с врачами и медицинским персоналом;
- стремление преувеличивать симптомы ребенка или говорить за него;
- ощущение, что взрослый наслаждается больничной обстановкой и вниманием, которое получает ребенок.