Как понять, что у человека синдром Мюнхгаузена?

Симулятивное расстройство, накладываемое на самого себя (англ. factitious disorder imposed on self) также присутствует в DSM-5 (англ. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition — Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам 5-го издания) — это номенклатура психических расстройств, которая используется в США. Это заболевание фигурирует под кодом 300.19 (F68.10) и имеет следующие критерии: