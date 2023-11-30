Как понять, что икра испорчена?

— Икра — продукт, который не подвергается термической обработке, поэтому нужно очень внимательно относиться к условиям хранения этого деликатеса. Сроки годности и условия хранения устанавливает изготовитель, они должны быть указаны на упаковке. Но существуют ГОСТы для различных видов икры, и в них в основном приведены температуры минус 4−6 градусов или минус 2−6 градусов. Это ниже стандартной температуры в холодильнике, но выше, чем в морозильной камере. В домашних условиях обеспечивать такой режим сложно, поэтому с длительным хранением могут возникнуть сложности. Лучше не покупать икру заранее, а непосредственно перед употреблением. При ненадлежащем хранении продукт может достаточно быстро испортиться.