Как понять, что икра испорчена?
Эксперт объяснила, как избежать отравления от испорченного деликатеса.
Эксперт объяснила, как избежать отравления от испорченного деликатеса.
На этот вопрос ответила научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Макарова:
— Икра — продукт, который не подвергается термической обработке, поэтому нужно очень внимательно относиться к условиям хранения этого деликатеса. Сроки годности и условия хранения устанавливает изготовитель, они должны быть указаны на упаковке. Но существуют ГОСТы для различных видов икры, и в них в основном приведены температуры минус 4−6 градусов или минус 2−6 градусов. Это ниже стандартной температуры в холодильнике, но выше, чем в морозильной камере. В домашних условиях обеспечивать такой режим сложно, поэтому с длительным хранением могут возникнуть сложности. Лучше не покупать икру заранее, а непосредственно перед употреблением. При ненадлежащем хранении продукт может достаточно быстро испортиться.
«Качество икры во многом зависит от соблюдения санитарных правил и норм при ее производстве, а также от условий ее перевозки. Лучше покупать икру промышленного производства. При этом важно обращать внимание на дату изготовления, на срок годности, а также убедиться, что в магазине соблюдают надлежащие условия хранения продукта. Жестяные банки должны быть без трещин, вмятин или подтеков», — уточнила эксперт.