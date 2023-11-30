21:12 (мск), источник: Аргументы и факты

Как понять, что икра испорчена?

Эксперт объяснила, как избежать отравления от испорченного деликатеса.

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Источник: РИА "Новости"

На этот вопрос ответила научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Макарова:

— Икра — продукт, который не подвергается термической обработке, поэтому нужно очень внимательно относиться к условиям хранения этого деликатеса. Сроки годности и условия хранения устанавливает изготовитель, они должны быть указаны на упаковке. Но существуют ГОСТы для различных видов икры, и в них в основном приведены температуры минус 4−6 градусов или минус 2−6 градусов. Это ниже стандартной температуры в холодильнике, но выше, чем в морозильной камере. В домашних условиях обеспечивать такой режим сложно, поэтому с длительным хранением могут возникнуть сложности. Лучше не покупать икру заранее, а непосредственно перед употреблением. При ненадлежащем хранении продукт может достаточно быстро испортиться.

По каким признаком можно понять, что икра испортилась?

  • Неприятный запах тухлой рыбы.
  • Появление слизи на поверхности икры.
  • Сильная горечь (в некоторых сортах икры легкая горчинка допускается даже в нормативах).

«Качество икры во многом зависит от соблюдения санитарных правил и норм при ее производстве, а также от условий ее перевозки. Лучше покупать икру промышленного производства. При этом важно обращать внимание на дату изготовления, на срок годности, а также убедиться, что в магазине соблюдают надлежащие условия хранения продукта. Жестяные банки должны быть без трещин, вмятин или подтеков», — уточнила эксперт.

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