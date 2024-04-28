Как помочь ребенку пережить стресс в период ЕГЭ

По ее словам, стресс связан не только с самим ЕГЭ, но и с той атмосферой, которая вокруг него формируется.
«Усугубляется все тем, что ближайшие к ребенку взрослые (родители и учителя) искусственно усиливают значимость экзамена словами “от этого зависит твоя жизнь”, “это самый важный экзамен”, “если не сдашь, то…”», — объясняет эксперт.
Все это негативно сказывается на физическом и психологическом здоровье подростка.
Помимо влияния со стороны взрослых, ребенок и сам себя накручивает. При этом, у него не формируется картины будущего в случае провала экзамена. Невозможность сбросить напряжение приводит либо к депрессии, либо, что еще хуже, к более трагичным последствиям.
Помощь подросткам в этот период ложится на плечи родителей и учителей, но часто дети не находят должного отклика от взрослых.
Что необходимо делать?
«Для начала перестаньте переоценивать важность экзамена. Не стоит считать, что от этого экзамена зависит вся жизнь человека. Даже если он не сдаст экзамен, ничего критичного не произойдет — всегда есть другие выходы и возможности», — утверждает специалист.
Как бороться с тревогой и стрессом до ЕГЭ?
- Тренируйте стрессоустойчивость и давайте отпор давлению со стороны. Люди, которые говорят о важности ЕГЭ, в первую очередь переживают сами. Скажите об этом окружающим, и вам будет легче справляться с этим. Попробуйте медитировать, выполнять упражнения на дыхание, с помощью которых вы дольше сможете сохранять самообладание.
- Не делайте всю ставку на ЕГЭ. Жизнь не заканчивается, если не сдать экзамен. В мире достаточно курсов, которые можно пройти, высокооплачиваемых профессий, на которые можно устроиться без опыта и компаний, которые взращивают хороших специалистов с нуля.
- Придумайте запасной вариант. Если вы не поступите в вуз мечты, всегда должен быть тот университет, у которого требования пониже.
- Работайте со временем. Составляйте расписания занятий, решайте пробные варианты на время. Работайте чётко, а не инстинктивно.
- Планируйте отдых. Используйте различные техники тайм-менеджмента в своей подготовке. Например, метод «Помодорро». Он заключается в том, чтобы чередовать 25 минут активности с 5 минутами отдыха.
- Регулярно тренируйтесь. Чтобы быть уверенными в результатах, нужно быть уверенными в себе. Занимайтесь с репетиторами, чтобы на ЕГЭ показать всё, на что вы способны.
«Также можно заранее прорепетировать сам экзамен — попытаться воссоздать реальную атмосферу ГИА и ЕГЭ, чтобы мозг ребенка запечатлел для себя новый опыт, и школьник таким образом перестал бояться неизвестного», — заключила Бортновская.