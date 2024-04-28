Как помочь ребенку пережить стресс в период ЕГЭ

Тренируйте стрессоустойчивость и давайте отпор давлению со стороны. Люди, которые говорят о важности ЕГЭ, в первую очередь переживают сами. Скажите об этом окружающим, и вам будет легче справляться с этим. Попробуйте медитировать, выполнять упражнения на дыхание, с помощью которых вы дольше сможете сохранять самообладание.

Не делайте всю ставку на ЕГЭ. Жизнь не заканчивается, если не сдать экзамен. В мире достаточно курсов, которые можно пройти, высокооплачиваемых профессий, на которые можно устроиться без опыта и компаний, которые взращивают хороших специалистов с нуля.

Придумайте запасной вариант. Если вы не поступите в вуз мечты, всегда должен быть тот университет, у которого требования пониже.

Работайте со временем. Составляйте расписания занятий, решайте пробные варианты на время. Работайте чётко, а не инстинктивно.

Планируйте отдых. Используйте различные техники тайм-менеджмента в своей подготовке. Например, метод «Помодорро». Он заключается в том, чтобы чередовать 25 минут активности с 5 минутами отдыха.