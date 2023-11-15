18:07 (мск), источник: Аргументы и факты

Как получить компенсацию за покупку просрочки?

В случае покупки просроченных продуктов можно потребовать компенсацию лечения и морального вреда.

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Источник: РИА "Новости"

Закон о защите прав потребителей запрещает продажу товаров с истекшим сроком годности. В случае, если потребитель купил просроченный товар и он нанес ущерб его здоровью, от продавца можно потребовать компенсацию.

Как рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова, потребовать можно как компенсацию лечения, так и морального вреда.

Что делать при отравлении купленными просроченными продуктами?

По словам эксперта, при отравлении купленными просроченными продуктами нужно вызвать скорую помощь или обратиться к врачу. Имея на руках справку от врача и результаты экспертизы, можно написать претензию в адрес продавца некачественного товара, указав претензии и требования, ссылаясь на Закон о защите прав потребителя. Если чеки не сохранились, то можно ссылаться на показания очевидцев, говорит Тютюнникова.

«В претензии сразу же указывается ожидаемая материальная компенсация (стоимость продукта, лечения и так далее). Моральный вред также учитывается. Ограничиться лучше суммой, соответствующей российской действительности, не ориентируясь на американцев, получающих в аналогичных ситуациях миллионы», — сказала юрист.

В претензии необходимо указать телефон для обратной связи и приложить все имеющиеся на руках документы.

В какие сроки рассмотрят претензию?

Срок рассмотрения претензии — 10 дней. Если ответ не был получен, со всем набором документов нужно обращаться в суд, в прокуратуру или Роспотребнадзор.

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