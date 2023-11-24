Как получить бесплатный доступ к электронным книгам?
В библиотеках можно получить бесплатный доступ к электронным книгам.
В библиотеках можно получить бесплатный доступ к электронным книгам.
Для получения бесплатного доступа к электронным книгам, а также газетам, журналам, учебной и научной литературе необходимо лично посетить муниципальную библиотеку, где вас зарегистрируют, а затем выдадут необходимые данные для входа: ваш логин и пароль.
При регистрации необходимо также завести читательский билет, подключенный к сервису офлайн-библиотеки.
Доступ к сервису есть далеко не у каждого учреждения. Поэтому перед посещением лучше заранее узнать есть ли возможность бесплатного подключения к сервису электронной библиотеки.
Пользоваться электронной библиотекой можно при помощи персонального компьютера, мобильного устройства на базе операционной системы Android и мобильного устройства на базе операционной системы iOS.
Если в списке нет желаемой книги в открытом доступе, библиотека может купить ее. Для этого рядом с найденной книгой нажмите «Запросить у библиотекаря». После одобрения запроса, издание появится в личном кабинете во вкладке «Мои книги».
Одновременно можно добавлять до трех книг. Доступ к ним будет открыт в течение 14 дней. В течение этого времени книги можно читать на любом мобильном устройстве без интернете или прямо в браузере.
Единый читательский билет начал действовать в библиотеках Москвы в 2018 году. Документ дает доступ к фондам всех городских читален, в которых в общей сложности насчитывается свыше 14,5 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, а также периодики.
Чтобы оформить единый билет, необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru. На портале нужно открыть в каталоге услуг раздел «Культура, спорт, отдых» и выбрать сервис «Получение единого читательского билета». Затем в появившейся онлайн-форме необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, серию и номер паспорта, а также другие требующиеся данные. Если необходимые сведения уже указаны в личном кабинете на mos.ru, то вводить вручную их не нужно. Данные подгрузятся автоматически.