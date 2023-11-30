Как получить бесплатную путевку в санаторий

Кому доступны путевки

Выдача бесплатных путевок в санатории регулируется федеральным законом. Причем поехать в здравницу могут дети и взрослые льготных категорий. Среди них не только люди пенсионного возраста, но и:

инвалиды войны;

участники Великой Отечественной войны (ВОВ);

граждане, которые работали в период ВОВ в тылу в противовоздушной обороне, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов;

обладатели знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда»;

родственники погибших или умерших инвалидов войны и участников ВОВ;

люди, которые пострадали от радиации в Чернобыле и Семипалатинске;

ветераны боевых действий, перечисленные в подпунктах 1−4 п. 1 ст. 3 федерального закона «О ветеранах»;

инвалиды, в том числе дети-инвалиды;

дети-сироты.

В каждом регионе могут быть свои льготные категории. Например, в Санкт-Петербурге санаторное лечение оплатят блокадникам, в Волгограде — жителям осажденного Сталинграда. Уточнить это можно на региональном сайте Социального фонда России (СФР).

Кроме того, для детей, не являющихся инвалидами, предоставляются путевки, если они имеют хронические заболевания и стоят на диспансерном учете.

Есть категории, которым поездку полностью не оплатят, но дадут скидки на путевки. Например, военные пенсионеры могут поехать в санаторий за 25%, а члены их семей — за 50% от полной стоимости путевки. Некоторые предприятия частично или полностью компенсируют санаторный отдых.

Полный перечень заболеваний и список показаний для санаторно-курортного лечения приведены в приказе Минздрава России № 281н от 5 мая 2016 года. Среди них — болезни центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата: дефекты и пороки развития позвоночника, болезни сосудов и сердца, сахарный диабет, удаление желчного пузыря, операции на желудке и двенадцатиперстной кишке. В список входят также расстройства сна, неврозы, мигрень и другие состояния.

Самостоятельно выбрать санаторий нельзя: здравницу подберет врач с учетом того, какое учреждение больше всего подходит для лечения и профилактики конкретного заболевания. Перечень учреждений, которые доступны по ОМС, утверждают Минздрав и Минтруд (более 800 организаций по всей стране).

Действия для получения путевки

Чтобы получить путевку в санаторий по ОМС, нужно сначала записаться на прием к участковому терапевту (для ребенка — к педиатру). При наличии медицинских показаний выдается справка на получение путевки на санаторно-курортное лечение формы 070/у. Далее ее следует передать врачебной комиссии вместе с пакетом документов:

копией паспорта,

полисом ОМС (копией),

направлением от лечащего врача,

эпикризом из стационара или от других врачей с указанием диагноза,

анализами крови и мочи,

анализами на TORCH-инфекции и венерические заболевания,

ЭКГ и флюорографией,

результатами осмотра гинеколога (для женщин),

дополнительными исследованиями по основному заболеванию.

В течение 20 дней врачебная комиссия примет решение, и при положительном ответе пациент получает направление. С заявлением о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение необходимо обратиться в СФР. Также следует приложить документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя (если есть), подтверждение полномочий представителя (доверенность), справку № 070/у. Могут понадобиться СНИЛС и полис ОМС (и те же документы на ребенка, если путевка в санаторий оформляется на него), документы, подтверждающие право на федеральную или региональную льготу. Перечень необходимых справок лучше уточнить в отделении СФР. Подать заявление можно:

на сайте «Госуслуги» — для этого нужна подтвержденная учетная запись;

на mos.ru — для жителей Москвы;

на uslugi.mosreg.ru — для жителей Московской области;

в отделении Социального фонда (СФР);

в отделении МФЦ.

Заявление должно быть рассмотрено в течение одного дня. СФР должен выдать путевку как минимум за 18 дней до заезда в санаторий. Для детей-инвалидов и инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга срок больше — путевку выдают как минимум за 21 день.

Подготовка документов для санатория

После получения ответа от СФР (но не ранее чем за два месяца до поездки) нужно получить санаторно-курортную карту по форме № 072/у, в которой будет указан диагноз пациента, сопутствующие заболевания, результаты лечения и дальнейшие рекомендации.

Санаторно-курортную карту необходимо взять с собой на отдых. В самом санатории заранее следует уточнить, какие еще документы понадобятся. Помимо путевки это могут быть:

паспорт, полис, СНИЛС и их копии;

справки от венеролога и гинеколога;

справки о прививках и перенесенных заболеваниях (для детей);

другие исследования.

Одновременно с путевкой предоставляются специальные талоны на право бесплатного получения проездных документов в поездах дальнего следования или направления на приобретение проездных документов на авиационном, автомобильном, водном транспорте.