Как получить бесплатную путевку в санаторий
Кому положена бесплатная путевка на санаторно-курортное лечение, как ее получить взрослому и ребенку, на что обратить внимание при подготовке необходимых документов — в справке «Ъ».
Кому положена бесплатная путевка на санаторно-курортное лечение, как ее получить взрослому и ребенку, на что обратить внимание при подготовке необходимых документов — в справке «Ъ».
Выдача бесплатных путевок в санатории регулируется федеральным законом. Причем поехать в здравницу могут дети и взрослые льготных категорий. Среди них не только люди пенсионного возраста, но и:
В каждом регионе могут быть свои льготные категории. Например, в Санкт-Петербурге санаторное лечение оплатят блокадникам, в Волгограде — жителям осажденного Сталинграда. Уточнить это можно на региональном сайте Социального фонда России (СФР).
Кроме того, для детей, не являющихся инвалидами, предоставляются путевки, если они имеют хронические заболевания и стоят на диспансерном учете.
Есть категории, которым поездку полностью не оплатят, но дадут скидки на путевки. Например, военные пенсионеры могут поехать в санаторий за 25%, а члены их семей — за 50% от полной стоимости путевки. Некоторые предприятия частично или полностью компенсируют санаторный отдых.
Полный перечень заболеваний и список показаний для санаторно-курортного лечения приведены в приказе Минздрава России № 281н от 5 мая 2016 года. Среди них — болезни центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата: дефекты и пороки развития позвоночника, болезни сосудов и сердца, сахарный диабет, удаление желчного пузыря, операции на желудке и двенадцатиперстной кишке. В список входят также расстройства сна, неврозы, мигрень и другие состояния.
Самостоятельно выбрать санаторий нельзя: здравницу подберет врач с учетом того, какое учреждение больше всего подходит для лечения и профилактики конкретного заболевания. Перечень учреждений, которые доступны по ОМС, утверждают Минздрав и Минтруд (более 800 организаций по всей стране).
Чтобы получить путевку в санаторий по ОМС, нужно сначала записаться на прием к участковому терапевту (для ребенка — к педиатру). При наличии медицинских показаний выдается справка на получение путевки на санаторно-курортное лечение формы 070/у. Далее ее следует передать врачебной комиссии вместе с пакетом документов:
В течение 20 дней врачебная комиссия примет решение, и при положительном ответе пациент получает направление. С заявлением о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение необходимо обратиться в СФР. Также следует приложить документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя (если есть), подтверждение полномочий представителя (доверенность), справку № 070/у. Могут понадобиться СНИЛС и полис ОМС (и те же документы на ребенка, если путевка в санаторий оформляется на него), документы, подтверждающие право на федеральную или региональную льготу. Перечень необходимых справок лучше уточнить в отделении СФР. Подать заявление можно:
Заявление должно быть рассмотрено в течение одного дня. СФР должен выдать путевку как минимум за 18 дней до заезда в санаторий. Для детей-инвалидов и инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга срок больше — путевку выдают как минимум за 21 день.
После получения ответа от СФР (но не ранее чем за два месяца до поездки) нужно получить санаторно-курортную карту по форме № 072/у, в которой будет указан диагноз пациента, сопутствующие заболевания, результаты лечения и дальнейшие рекомендации.
Санаторно-курортную карту необходимо взять с собой на отдых. В самом санатории заранее следует уточнить, какие еще документы понадобятся. Помимо путевки это могут быть:
Одновременно с путевкой предоставляются специальные талоны на право бесплатного получения проездных документов в поездах дальнего следования или направления на приобретение проездных документов на авиационном, автомобильном, водном транспорте.
Марина Колоколова