Как получается «куриный бог» и почему он так называется?

На Руси такой камень с естественным отверстием считали оберегом — его вешали в курятнике, веря, что камень защитит кур от диких животных и мистических напастей — кикиморы и домового, которые щипали перья и приносили болезни. Такие обереги можно было найти только случайно — они были редкостью, поэтому их, как полезную в хозяйстве вещь, передавали из поколения в поколение. Считалось, что, если искать особый камень специально, он не будет иметь никакой силы.