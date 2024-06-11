Как получается «куриный бог» и почему он так называется?

Лучшая находка на морском берегу — камушек с дырочкой. Дети с радостью вешают его на нитку и носят как ожерелье, а некоторые суеверные взрослые кладут в кошелек — верят, что он привлекает богатство. В Древней Руси такие камушки называли «куриный бог», «курячий бог», «куриный поп» (в зависимости от региона) и придавали большое магическое значение.
Как получаются камни с дырочками?
На этот вопрос ответ науке давно известен. «Мастер» проделывания отверстий в камнях — это вода. Длительное воздействие обычной воды на различные горные породы приводит к образованию отверстий. Из-за неоднородной структуры и плотности минералов некоторые включения оказываются неустойчивыми перед воздействием воды, что приводит к постепенному разрушению части камня и появлению дырочек. Кроме того, роль играет и трение: морские волны или быстрый поток горной реки с течением времени могут истереть плоский камень о другие камни.
Почему камень с дыркой называют «куриный бог»?
На Руси такой камень с естественным отверстием считали оберегом — его вешали в курятнике, веря, что камень защитит кур от диких животных и мистических напастей — кикиморы и домового, которые щипали перья и приносили болезни. Такие обереги можно было найти только случайно — они были редкостью, поэтому их, как полезную в хозяйстве вещь, передавали из поколения в поколение. Считалось, что, если искать особый камень специально, он не будет иметь никакой силы.
Реже камень использовали для защиты скота и птицы от сглаза, вешая во дворе. Для людей он тоже считался полезным: с помощью «куриного бога» снимали сглаз — в Костромской, Ярославской и Вологодкой губерниях его называли урочным камнем (урок — сглаз). Камень клали в воду на ночь, а потом поили и обтирали ею больного. В Тамбовской губернии с помощью «курячего бога» лечили зубную боль: в курятнике знахарки шесть раз прикладывали заговоренный камень к больному месту.
С чем связывали магические свойства «куриного бога» — камня с дырочкой?
Именно отверстия делали камень таким особенным. Люди связывали такие дефекты с женским началом, плодородием и проходом в иной мир. Повреждения также означали связь с потусторонним миром — отверстие считали проходом в мир богов.