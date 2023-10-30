Как писать правильно: «скорая помощь» или скорая помощь?

Ежедневно в новостях мы встречаем заметки о работе службы скорой медицинской помощи: «Водитель скорой помощи спас детей», «Пострадавшему вызвали скорую».

Однако при написании по-прежнему возникает вопрос: нужно ли ставить кавычки — скорая помощь или «скорая помощь»? А, может, стоит название специальной медицинской службы следует с большой буквы — «Скорая помощь»?

Ответ: скорая помощь, машина скорой помощи, станция скорой помощи и даже скорая — пишутся без кавычек и с маленькой буквы.

Эта современная норма закреплена в орфографическом словаре Российской академии наук 2007 года.

Хотя, ранее все эти выражения употреблялись в кавычках. Сейчас же скорая помощь, как и круглый стол, — являются устойчивыми сочетаниями, они не требует постановки специальных символов.

И даже если это выражение употреблено в переносном значении, например, в рекламе: «скорая помощь для вашего желудка» — кавычки тоже не требуются. Впрочем, портал «Грамота.ру» указывает: в случае такой языковой игры возможны варианты, поэтому решение о об отсутствии или наличии кавычек должен принимать сам пишущий.

В языке прижился еще один анахронизм: «карета скорой помощи», хотя официально машину, в которой оперативно перемещаются врачи, называют: «автомобиль скорой помощи». Все потому, что первыми средствами перевозки лежачих больных были именно кареты. В них могли поместиться только одни носилки.

Сейчас же для выезда на вызовы используется микроавтобусы, в которых могут поместиться не только носилки, но и все необходимое оборудование для проведения реанимационных мероприятий.