Как пережить жару летом: топ эффективных советов

Когда на улице жарко, специалисты рекомендуют оставаться дома. Особенно с 10 до 16 часов, когда солнце начинает особенно сильно жарить. Дело в том, что экстремальная плюсовая температура опасна для организма, в сочетании с невозможностью охладиться она может провоцировать обострения сердечно-сосудистых и почечных заболеваний, а также респираторные осложнения. В группе риска находятся пожилые люди, маленькие дети и пациенты с хроническими заболеваниями. Также существуют исследования, которые связывают такую погоду с увеличением уровня агрессии человека.