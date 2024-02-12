Как пережить 14 февраля, если ты одинок. Советы психологов

Совсем скоро 14 февраля. Трогательные открытки, признания в любви, украшения в виде сердец, кажется, будут повсюду. Впрочем, не всем такой праздник нравится. Ведь иногда он служит очередным напоминаем об отсутствии второй половинки. Как пережить День всех влюбленных, если ты одинок, РБК Life рассказали клинический психолог, сексолог Рената Бахтеева и психолог, спикер, член Профессиональной психотерапевтической лиги Вероника Фельдблюм.
«Этот день ненавидят не только одинокие люди, желающие любви, но и многие замужние и женатые, которые даже в браке остаются наедине с собой. Эти стереотипы пришли к нам со времен школы, когда валентинка являлась социальным доказательством вашей успешности и востребованности. А в настоящее время с популяризацией социальных сетей и рекламы, призывающих делать романтические сюрпризы и антуражные подарки с охапками роз в этот день, подпитывается множество вредных стереотипов и поведенческих паттернов», — говорит Рената Бахтеева.
«Если я одинок, значит у меня что-то не так, я не интересный, не нужный…», «Быть счастливым можно только вместе с кем-то», «Я сохраню неудачные отношения, потому что не хочу оставаться в праздник одиноким», — примеры навязанных стереотипов.
Клинический психолог Рената Бахтеева убеждает: не поддавайтесь стигматизации.
«Вторая половинка не является вашей неотрывной частью и не характеризует вас, как личность. Не пытайтесь поддерживать отношения для галочки. Это крадет ваше время встретить человека, с которым вы разделите ценности», — говорит эксперт.
При желании потенциального партнера можно попробовать поискать на Speed dating (спид-дейтинг). Такие вечеринки для знакомств часто устраивают 14 февраля.
«День всех влюбленных — хороший повод, чтобы выразить свою любовь одному замечательному человеку, про которого мы редко забываем. Это день, в который можно и нужно влюбиться в себя. Предлагаю назвать его днем самовлюбленных», — добавляет Рената Бахтеева.
В этот день можно побаловать себя. Или помочь тем, кто тоже нуждается в любви. Например, можно покормить бездомных животных или посетить дом престарелых, уделить внимание бабушкам и дедушкам. «На душе сразу станет тепло и легко», — утверждает психолог.
Вероника Фельдблюм напоминает: «все, что нас окружает — это отражение того, что есть внутри нас».
«И если 14 февраля вы одиноки и у вас нет отношений — это значит лишь то, что вы не создали отношения с главным человеком в своей жизни — с собой! Так устроена наша психика — она просто не даст нам возможность создать гармоничные отношения вовне, пока мы не создадим их внутри. Так что, День всех влюбленных — идеальный день для того, чтобы влюбиться, а точнее полюбить самого себя», — говорит Вероника Фельдблюм.
Психолог советует подумать, на каком «языке любви» вы говорите, что вам важно в отношениях и когда вы чувствуете, что вас любят.
«Если для Вас важны подарки и именно они являются для вас символами любви — сходите 14 февраля в магазин и купите себе то, о чем давно мечтали. Упакуйте в красивую коробку, перевяжите бантом, а потом с удовольствием распакуйте!» — советует Вероника Фельдблюм.
Еще одна рекомендация: задуматься над тем, как понимаете «язык тела», важно ли для вас держаться за руку, целоваться и обниматься. Возможно, для вас лучшим вариантом на праздник будет SPA или массаж.
«Вы “любите” ушами? Комплименты, похвала и поддержка главное для вас в отношениях? Напишите себе письмо благодарности или список из 50 своих достижений», — рекомендует Вероника Фельдблюм.
Если для вас главное в отношениях — забота, помощь и время, которое с вами проводит вторая половинка, организуйте для себя свидание. Проведите его там, где бы хотели оказаться в этот день со своим возлюбленным/ой.
Ранее на вечные вопросы о любви РБК Life ответил чат-бот, основанный на языковой модели GPT-4. Искусственный интеллект охарактеризовал любовь как чувство привязанности и заботу о другом человеке. При этом, по мнению нейросети, нет однозначного ответа на вопрос, сколько раз в жизни человек может по-настоящему полюбить.