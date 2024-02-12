Как пережить 14 февраля, если ты одинок. Советы психологов

«И если 14 февраля вы одиноки и у вас нет отношений — это значит лишь то, что вы не создали отношения с главным человеком в своей жизни — с собой! Так устроена наша психика — она просто не даст нам возможность создать гармоничные отношения вовне, пока мы не создадим их внутри. Так что, День всех влюбленных — идеальный день для того, чтобы влюбиться, а точнее полюбить самого себя», — говорит Вероника Фельдблюм.