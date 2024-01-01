Как отвадить кота от новогодней елки?

Как бы индифферентен и ленив не был ваш пушистый питомец, новогодняя елка для него — сильнейший, практически непреодолимые соблазн. Причем распространяется он не только на кошек, но и на изрядное число пород собак, особенно декоративных. Как соблюсти здесь баланс интересов? Разбираемся с экспертом.

Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:

— Сразу хотелось бы сказать, что никакие ухищрения с усиленными закреплениями елок, размещением их в нестандартных (в виде, например, подвешивания к потолку) нам не очень подходят: во-первых, это ненадежно, во-вторых, ну просто неэстетично — андо же и интересы людей учить, а не только маленьких домашних тиранов.

Поэтому (и опыт тому служит весомым доказательством) в дело пустить следующие два метода, а еще лучше — комбинацию из них.

Надежнее всего изначально отвлечь питомца от завораживающих украшений, стимулирующих к опрокидываниям и разрушениям. Сделать это надо на подступах елке, в радиусе приблизительно метра-полутора. Переключить интерес кота или собаки надо с помощью отвлекающего шуршащего «пояса»: фольги, пергамента и т. п. Такие «игрушки» займут внимание и отнимут излишки энергии без последствий непосредственно для новогоднего дерева.

Вместо таких завлекалок можно применить и некую ловушку: заменить фольгу и бумажки на липкий двусторонней или малярный скотч. И кошки, и собаки ужасно не любят, когда к лапам что-то пристаете надо затрачивать время на борьбу с этим внезапным злом. Пару-тройку раз напоровшись на такой заградительный барьер — и животное отстанет от новогодней красавицы.