Как отвадить кота от новогодней елки?
Безопасные ловушки для домашних любимцев.
Безопасные ловушки для домашних любимцев.
Как бы индифферентен и ленив не был ваш пушистый питомец, новогодняя елка для него — сильнейший, практически непреодолимые соблазн. Причем распространяется он не только на кошек, но и на изрядное число пород собак, особенно декоративных. Как соблюсти здесь баланс интересов? Разбираемся с экспертом.
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Сразу хотелось бы сказать, что никакие ухищрения с усиленными закреплениями елок, размещением их в нестандартных (в виде, например, подвешивания к потолку) нам не очень подходят: во-первых, это ненадежно, во-вторых, ну просто неэстетично — андо же и интересы людей учить, а не только маленьких домашних тиранов.
Поэтому (и опыт тому служит весомым доказательством) в дело пустить следующие два метода, а еще лучше — комбинацию из них.
Надежнее всего изначально отвлечь питомца от завораживающих украшений, стимулирующих к опрокидываниям и разрушениям. Сделать это надо на подступах елке, в радиусе приблизительно метра-полутора. Переключить интерес кота или собаки надо с помощью отвлекающего шуршащего «пояса»: фольги, пергамента
Вместо таких завлекалок можно применить и некую ловушку: заменить фольгу и бумажки на липкий двусторонней или малярный скотч. И кошки, и собаки ужасно не любят, когда к лапам что-то пристаете надо затрачивать время на борьбу с этим внезапным злом. Пару-тройку раз напоровшись на такой заградительный барьер — и животное отстанет от новогодней красавицы.
Ну и конечно отлично работает отваживание помощью запахов. Можно, в принципе использовать в качестве барьера кожуру цитрусовых — кошки не в восторге от их утонченного аромата, но такой барьер малоэффективен: скоро высыхает, теряет аромат и становится бесполезным. Оптимальнее — опрыскивание елки эфирными маслами. С теми же цитрусовыми запахами (апельсина, мандарина, лимона) или перечной мяты. Хорошо проявили себя масла с ароматами кардамона, корицы и гвоздики. В принципе достаточно одного опрыскивания в сутки, чтобы резко снизить интерес питомца к украшениям на елке, да и к ней самой. При этом сам питомец, естественно, нисколько не пострадает.